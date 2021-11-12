Гендузи не хочет возвращаться в "Арсенал"
Полузащитник "Марселя" Маттео Гендузи заявил, что не хочет возвращаться в "Арсенал" после окончания своей аренды.
Угодив в опалу к главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете, сейчас Гендузи уже второй сезон скитается по арендам.
И если "Герта" не подошла Маттео, то "Марсель" его полностью устраивает. Здесь 22-летний француз и хочет остаться.
"На сегодняшний день я нахожусь в аренде и по-прежнему связан контрактом с "Арсеналом". Но я полностью сосредоточен на "Марселе".
"И да, "Марсель" — это тот клуб, с которым я хочу связать свое будущее и в котором хочу пробыть долго".
"Мы уже ведем переговоры с клубом насчет этого, и я чувствую себя очень комфортно здесь. Поэтому я хочу продолжать наслаждаться игрой за "Марсель", — сообщил Гендузи RMC Sport.
12.11.2021 07:00
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Так там аренда с обязательным выкупом
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