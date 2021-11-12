Каррагер: "Не нужно обсуждать возвращение Джеррарда в "Ливерпуль" сейчас"
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что преждевременно говорить об "Астон Вилле" как о трамплине для Стивена Джеррарда в мерсисайдский клуб.
Накануне Джеррард был назначен главным тренером "Виллы", заключив контракт на три с половиной года. Это будет первый опыт для Стивена в Премьер-Лиге, если не считать его опыт как игрока.
Среди болельщиков уже появились разговоры, что этим переходом Джеррард повышает свои шансы стать преемником Юргена Клоппа в "Ливерпуле", однако Каррагер не видит смысла обсуждать это сейчас.
"Теперь Джеррард столкнется с похожими препятствиями, как и те, которые он преодолевал в Глазго, когда циники удивлялись, а не слишком ли рано ему доверили столь важную работу".
"Осложняющим фактором является то, что многим кажется, словно он продолжает набираться опыта в ожидании, когда Клопп попрощается с "Энфилдом", чтобы Джеррард смог вернуться".
"Возможно, однажды это случится, но я могу заверить вас в одном: Стивен Джеррард захочет стать главным тренером "Ливерпуля" только по заслугам".
"Да и болельщики "Ливерпуля" захотят видеть его главным тренером "Ливерпуля" только на таких условиях, а не из-за романтических чувств".
"Если наступит день, когда Джеррард будет серьезным кандидатом, его связь с клубом станет серьезным преимуществом. А до тех пор эта тема чересчур раздута и не должна быть на повестке дня прямо сейчас", — сообщил Каррагер The Telegraph.
12.11.2021 06:00
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