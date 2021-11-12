Каррагер: "Не нужно обсуждать возвращение Джеррарда в "Ливерпуль" сейчас"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что преждевременно говорить об "Астон Вилле" как о трамплине для Стивена Джеррарда в мерсисайдский клуб.

Накануне Джеррард был назначен главным тренером "Виллы", заключив контракт на три с половиной года. Это будет первый опыт для Стивена в Премьер-Лиге, если не считать его опыт как игрока.



Среди болельщиков уже появились разговоры, что этим переходом Джеррард повышает свои шансы стать преемником Юргена Клоппа в "Ливерпуле", однако Каррагер не видит смысла обсуждать это сейчас.



"Теперь Джеррард столкнется с похожими препятствиями, как и те, которые он преодолевал в Глазго, когда циники удивлялись, а не слишком ли рано ему доверили столь важную работу".



"Осложняющим фактором является то, что многим кажется, словно он продолжает набираться опыта в ожидании, когда Клопп попрощается с "Энфилдом", чтобы Джеррард смог вернуться".



"Возможно, однажды это случится, но я могу заверить вас в одном: Стивен Джеррард захочет стать главным тренером "Ливерпуля" только по заслугам".



"Да и болельщики "Ливерпуля" захотят видеть его главным тренером "Ливерпуля" только на таких условиях, а не из-за романтических чувств".



"Если наступит день, когда Джеррард будет серьезным кандидатом, его связь с клубом станет серьезным преимуществом. А до тех пор эта тема чересчур раздута и не должна быть на повестке дня прямо сейчас", — сообщил Каррагер The Telegraph.