Фергюсон назвал игрока, из-за которого его отношения с Венгером стали "токсичными"
Экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон назвал игрока, из-за которого его отношения с Арсеном Венгером из "Арсенала" стали токсичными.
Бывшие команды Фергюсона и Венгера были основными претендентами на титул Премьер-Лиги в конце 1990-х и начале 2000-х.
"Арсенал" смог на равных конкурировать с "Юнайтед" во многом благодаря французскому нападающему Тьерри Анри, из-за чего сэр Алекс стал по-другому воспринимать Арсена.
"На некоторое время наши отношения стали токсичными. Большое изменение (в отношениях с Венгером) произошло, когда "Арсенал" преобразился благодаря Анри. Его голы... Он был великолепен".
"Ты всегда смотришь в зеркало заднего вида, чтобы увидеть, кто преследует тебя, и когда ты видишь кого-нибудь, ты ускоряешься".
"Арсенал" догонял нас, а их команда была достаточно хороша, чтобы опередить нас, и это несомненно", — цитирует Фергюсона Daily Mirror.
12.11.2021 00:05
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