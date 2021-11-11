Кейн не переживает насчет своей формы
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что не переживает насчет своего спада формы.
28-летний Кейн забил лишь один гол в этом сезоне Премьер-Лиги а в пяти последних матчах за "Тоттенхэм" во всех соревнованиях и вовсе ни разу не отличился.
Фанаты пытаются объяснить неважную игру Харри последствиями Евро-2020 и трансферной саги насчет "Манчестер Сити", а также отсутствием взаимопонимания с Нуну Эшпириту Санту, ныне уволенным с поста главного тренера "шпор".
Сам Кейн не хочет копаться в причинах и знает лишь одно решение — трудиться упорнее.
"На мой взгляд, люди всегда находят причину, когда ты не в форме и не забиваешь так много, как привык. В такие моменты для собственной уверенности в себе, для поднятия собственного духа мне лишь важно трудиться упорнее".
"У меня всегда был такой подход, выступаю я очень хорошо, или голы мне не даются. Я всегда упорно тренируюсь и упорно работаю на команду, я делал это всю свою карьеру".
"В целом это замечательный год для меня лично, и я надеюсь продолжить в том же духе в пятницу вечером", — цитирует Кейна Sky Sports.
11.11.2021 23:00
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