Де Брюйне: "Сити" готовился тактически к МЮ 10 минут"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рассказал, что тактическое занятие его команды перед дерби против "Манчестер Юнайтед" продлилось всего 10 минут.

Разгромив "Тоттенхэм" со счетом 0:3 в предыдущий уикенд, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер запутал своего коллегу Хосепа Гвардиолу в преддверии дерби Манчестера.



Поэтому Гвардиола не стал гадать и подстраиваться под соперника, а просто позволил "горожанам" сыграть в в свой футбол, следствием чего стала их победа 0:2.



"За день до матча мы обычно проводим тактическое занятие, исходя из того, как должен сыграть наш соперник".



"Но перед "Юнайтед" Пеп сказал: "Мы не знаем, как они сыграют. Там станет видно". И мы закончили занятие спустя 10 минут или около того".



"Часто Пеп знает, как сыграет соперник. В этот раз — нет, поэтому он не знал, что делать. Мы делали то, что и всегда, но он не знал заранее, сыграют они в пять защитников или в четыре, ромбом в полузащите или нет, в три нападающих или нет", — цитирует Де Брюйне Manchester Evening News.