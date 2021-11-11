Де Брюйне: "Сити" готовился тактически к МЮ 10 минут"
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рассказал, что тактическое занятие его команды перед дерби против "Манчестер Юнайтед" продлилось всего 10 минут.
Разгромив "Тоттенхэм" со счетом 0:3 в предыдущий уикенд, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер запутал своего коллегу Хосепа Гвардиолу в преддверии дерби Манчестера.
Поэтому Гвардиола не стал гадать и подстраиваться под соперника, а просто позволил "горожанам" сыграть в в свой футбол, следствием чего стала их победа 0:2.
"За день до матча мы обычно проводим тактическое занятие, исходя из того, как должен сыграть наш соперник".
"Но перед "Юнайтед" Пеп сказал: "Мы не знаем, как они сыграют. Там станет видно". И мы закончили занятие спустя 10 минут или около того".
"Часто Пеп знает, как сыграет соперник. В этот раз — нет, поэтому он не знал, что делать. Мы делали то, что и всегда, но он не знал заранее, сыграют они в пять защитников или в четыре, ромбом в полузащите или нет, в три нападающих или нет", — цитирует Де Брюйне Manchester Evening News.
11.11.2021 22:00
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Де Брюйне: мы не знали как они сыграют, поэтому тактически не готовились и занятие закончилось через 10 минут
Миха: Де Брюйне: "Сити" готовился тактически к МЮ 10 минут"
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КОРОЛИ!!!
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Де Брюйне с гнильцом любитель вякнуть острое и не обязательно правду, балабол посчитавший себя королем остроты
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В оригинале было: "Мы знали, что они сыграют никак, поэтому нам было достаточно сыграть хоть как-то, против Юнайтед подготовка не нужна"
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"Мы не знаем, как они сыграют. Там станет видно"
лысый шарлатан говорил эту фразу 10 минут.
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Г: не готовить никакого плана на игру, чтобы запутать соперника!
Гениально!
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КОРОЛИ!!!
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