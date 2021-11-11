Де Брюйне: "Сити" готовился тактически к МЮ 10 минут"

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рассказал, что тактическое занятие его команды перед дерби против "Манчестер Юнайтед" продлилось всего 10 минут.

Разгромив "Тоттенхэм" со счетом 0:3 в предыдущий уикенд, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер запутал своего коллегу Хосепа Гвардиолу в преддверии дерби Манчестера.

Поэтому Гвардиола не стал гадать и подстраиваться под соперника, а просто позволил "горожанам" сыграть в в свой футбол, следствием чего стала их победа 0:2.

"За день до матча мы обычно проводим тактическое занятие, исходя из того, как должен сыграть наш соперник".

"Но перед "Юнайтед" Пеп сказал: "Мы не знаем, как они сыграют. Там станет видно". И мы закончили занятие спустя 10 минут или около того".

"Часто Пеп знает, как сыграет соперник. В этот раз — нет, поэтому он не знал, что делать. Мы делали то, что и всегда, но он не знал заранее, сыграют они в пять защитников или в четыре, ромбом в полузащите или нет, в три нападающих или нет", — цитирует Де Брюйне Manchester Evening News.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2021 22:00

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  1. suddenly 11.11.2021 22:56 # suddenly
    Де Брюйне: мы не знали как они сыграют, поэтому тактически не готовились и занятие закончилось через 10 минут
    Миха: Де Брюйне: "Сити" готовился тактически к МЮ 10 минут"

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  2. mancityman 11.11.2021 22:51 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  3. ian 11.11.2021 22:39 # ian
    Де Брюйне с гнильцом любитель вякнуть острое и не обязательно правду, балабол посчитавший себя королем остроты

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  4. vyrentz 11.11.2021 22:36 # vyrentz
    В оригинале было: "Мы знали, что они сыграют никак, поэтому нам было достаточно сыграть хоть как-то, против Юнайтед подготовка не нужна"

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  5. scholes18 11.11.2021 22:22 # scholes18
    "Мы не знаем, как они сыграют. Там станет видно"

    лысый шарлатан говорил эту фразу 10 минут.

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  6. h22o 11.11.2021 22:07 # h22o
    Г: не готовить никакого плана на игру, чтобы запутать соперника!
    Гениально!

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  7. true-manc 11.11.2021 22:00 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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