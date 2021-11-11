Премьер-Лига огласила даты сезона 2022/23

Премьер-Лига огласила даты начала и окончания следующего сезона.

Согласно утвержденному плану, сезон Премьер-Лиги 2022/23 стартует 6 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023.



Важный нюанс заключается в том, что зимний перерыв в Премьер-Лиге продлится более месяца — с 14 ноября по 26 декабря.



Такие продолжительные зимние каникулы обусловлены проведением Чемпионата Мира, который примет Катар в период с 21 ноября по 18 декабря.



Также, сообщает The Guardian, все 20 клубов Премьер-Лиги единодушно проголосовали против предложений ФИФА проводить Чемпионат Мира каждые два года и с 2024 года расширить международные перерывы.