Агбонлахор назвал цели Джеррарда в "Вилле"

Стивен Джеррард Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор поставил цели перед новым главным тренером бирмингемцев Стивеном Джеррардом на ближайшие три года.

Ранее днем Джеррард сменил "Рейнджерс" на "Вилллу", заключив с 16-м на данный момент клубом Премьер-Лиги контракт до 2025 года.

Агбонлахор ожидает, что этот сезон Стивен завершит в верхней половине таблицы, после чего будет продвигаться по направлению еврокубков.

"Ему просто нужно освоиться там, привести новых игроков и найти им место в команде, после чего постараться финишировать в топ-10. Думаю, фанатов "Астон Виллы" устроит место в топ-10".

"В следующем сезоне нужно будет двигаться дальше. Возможно, он совершит еще пару приобретений, от пары игроков избавится".

"Тогда они смогут замахнуться на топ-6. Планом на следующие три года должна быть борьба за попадание в еврокубки", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.


Метки Агбонлахор, Астон Вилла, Джеррард, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 11.11.2021 20:25 # true-manc
    Почему Агбонлахор за джеррарда озвучивает его цели? Он теперь новый хозяин скаузерского песика? А как же Демпа Ба?

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  2. opt1k 11.11.2021 20:21 # opt1k
    Агбонлахор - голос Джеррарда

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  3. vyrentz 11.11.2021 20:08 # vyrentz
    Какие планы у Лэмпса? Не попасть в Лигу1?

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