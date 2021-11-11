Агбонлахор назвал цели Джеррарда в "Вилле"
Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор поставил цели перед новым главным тренером бирмингемцев Стивеном Джеррардом на ближайшие три года.
Ранее днем Джеррард сменил "Рейнджерс" на "Вилллу", заключив с 16-м на данный момент клубом Премьер-Лиги контракт до 2025 года.
Агбонлахор ожидает, что этот сезон Стивен завершит в верхней половине таблицы, после чего будет продвигаться по направлению еврокубков.
"Ему просто нужно освоиться там, привести новых игроков и найти им место в команде, после чего постараться финишировать в топ-10. Думаю, фанатов "Астон Виллы" устроит место в топ-10".
"В следующем сезоне нужно будет двигаться дальше. Возможно, он совершит еще пару приобретений, от пары игроков избавится".
"Тогда они смогут замахнуться на топ-6. Планом на следующие три года должна быть борьба за попадание в еврокубки", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.
11.11.2021 20:00
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