Агбонлахор назвал цели Джеррарда в "Вилле"

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор поставил цели перед новым главным тренером бирмингемцев Стивеном Джеррардом на ближайшие три года.

Ранее днем Джеррард сменил "Рейнджерс" на "Вилллу", заключив с 16-м на данный момент клубом Премьер-Лиги контракт до 2025 года.



Агбонлахор ожидает, что этот сезон Стивен завершит в верхней половине таблицы, после чего будет продвигаться по направлению еврокубков.



"Ему просто нужно освоиться там, привести новых игроков и найти им место в команде, после чего постараться финишировать в топ-10. Думаю, фанатов "Астон Виллы" устроит место в топ-10".



"В следующем сезоне нужно будет двигаться дальше. Возможно, он совершит еще пару приобретений, от пары игроков избавится".



"Тогда они смогут замахнуться на топ-6. Планом на следующие три года должна быть борьба за попадание в еврокубки", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.