Ходжсон: "Виейра трудится удивительным образом в "Пэлас"
Рой Ходжсон похвалил своего преемника на посту главного тренера "Кристал Пэлас" Патрика Виейра.
Минувшим летом боссы "Пэлас" предпочли молодость опыту, не став продлевать контракт с Ходжсоном минувшим летом и доверив команду Виейра.
Прямо сейчас "орлы" располагаются на 10-м месте в Премьер-Лиге, потерпев лишь два поражения в этом сезоне, и Ходжсон думает, что это только начало для экс-полузащитника "Арсенала".
"Думаю, на своем пути Патрик многому научился у ряда людей, и нет сомнений, что пока что он удивительным образом трудится в "Кристал Пэлас".
"Я рад это видеть и, конечно, по-настоящему уверен, что это еще не предел для него в клубе".
"Потому что этот клуб находится в хорошем состоянии – особенно с ним у руля. Так что я желаю ему удачи, и кто знает — возможно, в будущем мы увидим фильм о тренерских достижениях Патрика Виейра".
"Я бы хотел так думать", — цитирует Ходжсона The Independent.
11.11.2021 19:00
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Последние комментарии:
меньше трети дистанции только пройдено.
дальше жизнь покажет кто он такой.
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КОРОЛЬ!!!
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Хотя бы больше никто не кричит что нигеров тренеров нет, уже счастье
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у него золотая апл есть
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