Ходжсон: "Виейра трудится удивительным образом в "Пэлас"

Патрик Виейра Рой Ходжсон похвалил своего преемника на посту главного тренера "Кристал Пэлас" Патрика Виейра.

Минувшим летом боссы "Пэлас" предпочли молодость опыту, не став продлевать контракт с Ходжсоном минувшим летом и доверив команду Виейра.

Прямо сейчас "орлы" располагаются на 10-м месте в Премьер-Лиге, потерпев лишь два поражения в этом сезоне, и Ходжсон думает, что это только начало для экс-полузащитника "Арсенала".

"Думаю, на своем пути Патрик многому научился у ряда людей, и нет сомнений, что пока что он удивительным образом трудится в "Кристал Пэлас".

"Я рад это видеть и, конечно, по-настоящему уверен, что это еще не предел для него в клубе".

"Потому что этот клуб находится в хорошем состоянии – особенно с ним у руля. Так что я желаю ему удачи, и кто знает — возможно, в будущем мы увидим фильм о тренерских достижениях Патрика Виейра".

"Я бы хотел так думать", — цитирует Ходжсона The Independent.


Метки Виейра, Кристал Пэлас, тренеры, Ходжсон

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 508

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  1. manutd-20champ 11.11.2021 19:36 # manutd-20champ
    меньше трети дистанции только пройдено.
    дальше жизнь покажет кто он такой.

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  2. true-manc 11.11.2021 19:11 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  3. tursa 11.11.2021 19:08 # tursa
    Хотя бы больше никто не кричит что нигеров тренеров нет, уже счастье

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  4. mixmaster 11.11.2021 19:04 # mixmaster
    у него золотая апл есть

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