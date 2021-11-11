Лэмпард близок к назначению в "Норвиче"

Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард близок к назначению новым главным тренером "Норвича".

"Норвич" находится в поисках нового рулевого с минувшего уикенда, когда в день победы над "Брентфордом" — первой для "канареек" победы в этом сезоне Премьер-Лиги — со своего поста был уволен Даниэль Фарке.

Как сообщает talkSPORT в эксклюзивном материале, сейчас "Норвич" находится на пороге договоренности с Лэмпардом. Назначение Фрэнка может быть подтверждено в самое ближайшее время.

43-летний Лэмпард находится без работы с января, когда от его услуг после полутора сезонов сотрудничества отказался "Челси". Ранее Фрэнк также провел один год на тренерском мостике "Дерби".

Добавим, ранее днем работу в "Астон Вилле" получил бывший партнер Лэмпарда по сборной Англии Стивен Джеррард, чья новая команда находится всего в пяти очках от "Норвича" в таблице Премьер-Лиги.


Метки Лэмпард, Норвич, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2021 18:00

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  1. heyoung 11.11.2021 18:17 # heyoung
    Точку Джи и здесь будет превосходить

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  2. lexa-arsenal 11.11.2021 18:07 # lexa-arsenal
    Дерби сутулых собак все ближе

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  3. sausage 11.11.2021 18:04 # sausage
    Из ЧШ пришёл, там ему и место.

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