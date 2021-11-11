Лэмпард близок к назначению в "Норвиче"

Фрэнк Лэмпард близок к назначению новым главным тренером "Норвича".

"Норвич" находится в поисках нового рулевого с минувшего уикенда, когда в день победы над "Брентфордом" — первой для "канареек" победы в этом сезоне Премьер-Лиги — со своего поста был уволен Даниэль Фарке.



Как сообщает talkSPORT в эксклюзивном материале, сейчас "Норвич" находится на пороге договоренности с Лэмпардом. Назначение Фрэнка может быть подтверждено в самое ближайшее время.



43-летний Лэмпард находится без работы с января, когда от его услуг после полутора сезонов сотрудничества отказался "Челси". Ранее Фрэнк также провел один год на тренерском мостике "Дерби".



Добавим, ранее днем работу в "Астон Вилле" получил бывший партнер Лэмпарда по сборной Англии Стивен Джеррард, чья новая команда находится всего в пяти очках от "Норвича" в таблице Премьер-Лиги.