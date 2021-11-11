Лэмпард близок к назначению в "Норвиче"
Фрэнк Лэмпард близок к назначению новым главным тренером "Норвича".
"Норвич" находится в поисках нового рулевого с минувшего уикенда, когда в день победы над "Брентфордом" — первой для "канареек" победы в этом сезоне Премьер-Лиги — со своего поста был уволен Даниэль Фарке.
Как сообщает talkSPORT в эксклюзивном материале, сейчас "Норвич" находится на пороге договоренности с Лэмпардом. Назначение Фрэнка может быть подтверждено в самое ближайшее время.
43-летний Лэмпард находится без работы с января, когда от его услуг после полутора сезонов сотрудничества отказался "Челси". Ранее Фрэнк также провел один год на тренерском мостике "Дерби".
Добавим, ранее днем работу в "Астон Вилле" получил бывший партнер Лэмпарда по сборной Англии Стивен Джеррард, чья новая команда находится всего в пяти очках от "Норвича" в таблице Премьер-Лиги.
11.11.2021 18:00
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Точку Джи и здесь будет превосходить
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