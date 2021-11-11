Кристенсен попросил "Челси" сократить срок нового контракта

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен шокировал свой клуб, попросив сократить срок нового контракта на два года.

Как утверждает The Telegraph, боссы клуба со "Стэмфорд Бридж" были уверены, что уже согласовали новый пятилетний контракт с Кристенсеном.



"Синие" лишь ожидали, когда 25-летний игрок сборной Дании, чей действующий контракт истекает в конце этого сезона, поставит свою подпись под новым соглашением.



Однако в последний момент агент Кристенсена обратился к "Челси" и попросил сократить срок уже согласованного контракта с пяти до трех лет.



"Синие" пока не удовлетворили эту просьбу, и в данный момент переговоры находятся на паузе. Если прорыва не случится, Андреас уже с января сможет свободно общаться с зарубежными клубами.