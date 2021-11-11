Почеттино объяснил, в чем Лига 1 превосходит Премьер-Лигу

Маурисио Почеттино и Лионель Месси Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино обнаружил параметр, по которому французская Лига 1 превосходит Премьер-Лигу.

За последние 10 лет ПСЖ выигрывал Лигу 1 семь раз, обычно — с большим отрывом. Ни один клуб французского первенства и близко не сравнится с парижанами по уровню игроков и доступных ресурсов.

Однако Почеттино уверяет, что эти победы давались ПСЖ с большим трудом. Маурисио не поддерживает распространенное мнение о том, что в Лиге 1 играют в футбол низкого качества.

"Мое впечатление таково, что это очень сложная лига. Здесь порядок с мастерством. А по требованиям к физической готовности этой лиге нет равных в мире. Думаю, здесь удивительные таланты, а также отличные тренеры".

"В каждом матче вы можете видеть, что все команды обладают мастерством, способы добиваться побед и никогда не сдаются. Думаю, это очень, очень хорошая лига, и мы так рады выступать здесь".

"Я не говорю, что эта лига лучше, чем Премьер-Лига, но здесь в матчах требования к физической готовности выше, чем в Премьер-Лиге", — цитирует Почеттино Daily Mail.


Метки Лига 1, Месси, Почеттино, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. arsenalbigfan 11.11.2021 14:34 # arsenalbigfan
    понятное дело так пиздеть будет. не с чем кроме как с петушиной хуитой сравнивать.

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  2. apl-nash 11.11.2021 14:18 # apl-nash
    Сказал, как в лужу пёрнул

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  3. dallaslp 11.11.2021 14:06 # dallaslp
    это верно
    https://www.instagram.com/reel/CUDV8i8AxZi/?utm_medium=copy_link

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  4. portsmouth08 11.11.2021 14:05 # portsmouth08
    Ничем, аминь.

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  5. vagifspurs 11.11.2021 14:02 # vagifspurs
    Почеттино под гипнозом!

    #СвободуПочеттино!

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