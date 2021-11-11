Почеттино объяснил, в чем Лига 1 превосходит Премьер-Лигу

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино обнаружил параметр, по которому французская Лига 1 превосходит Премьер-Лигу.

За последние 10 лет ПСЖ выигрывал Лигу 1 семь раз, обычно — с большим отрывом. Ни один клуб французского первенства и близко не сравнится с парижанами по уровню игроков и доступных ресурсов.



Однако Почеттино уверяет, что эти победы давались ПСЖ с большим трудом. Маурисио не поддерживает распространенное мнение о том, что в Лиге 1 играют в футбол низкого качества.



"Мое впечатление таково, что это очень сложная лига. Здесь порядок с мастерством. А по требованиям к физической готовности этой лиге нет равных в мире. Думаю, здесь удивительные таланты, а также отличные тренеры".



"В каждом матче вы можете видеть, что все команды обладают мастерством, способы добиваться побед и никогда не сдаются. Думаю, это очень, очень хорошая лига, и мы так рады выступать здесь".



"Я не говорю, что эта лига лучше, чем Премьер-Лига, но здесь в матчах требования к физической готовности выше, чем в Премьер-Лиге", — цитирует Почеттино Daily Mail.