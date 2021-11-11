Дин Хендерсон собрался на выход в конце сезона

Голкипер Дин Хендерсон собирается покинуть "Манчестер Юнайтед" в конце сезона, если к тому времени не будет восстановлен первым номером команды.

В прошлом сезоне Хендерсону удалось навязать реальную конкуренцию Давиду Де Хеа. Кампанию Дин и вовсе завершал как основной голкипер "Юнайтед" в Премьер-Лиге.



Однако минувшим летом у Хендерсона началась полоса неудач. Сперва он был вынужден отказаться от участия на Евро-2020 со сборной Англии из-за травмы бедра, а в июле заразился коронавирусом и в результате пропустил предсезонную подготовку.



Постковидный синдром еще долго не отпускал Дина, что дало фору Де Хеа, который определенно улучшил свою игру и вновь стал первым номером "красных дьяволов" в новом сезоне.



В результате Хендерсон сыграл лишь один матч с начала сезона — против "Вест Хэма" в сентябре. Также Дин перестал вызываться в сборную Англии.



Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, в остатке сезона Хендерсон сделает все возможное, чтобы подвинуть Де Хеа из стартового состава, но если из этого ничего не выйдет, Дин покинет "Олд Траффорд".



Хендерсон мог бы уйти уже в январе, благо в услугах Дина заинтересован "Ньюкасл", однако "Юнайтед" не готов отпустить 24-летнего англичанина посреди сезона, несмотря на наличие опытного Тома Хитона за спиной у Де Хеа.



Добавим, от контракта Хендерсона с зарплатой в 120 тысяч фунтов в неделю остается еще четыре с половиной года.