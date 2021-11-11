Джеррард подпишет контракт до 2024 года с "Виллой"

Стивен Джеррард Главный тренер "Рейджерс" Стивен Джеррард находится на пороге подписания контракта с "Астон Виллой" сроком на два с половиной года.

По информации Sky Sports, в данный момент "Вилла" и Джеррард обсуждают заключительные детали сделки. Стивен проявил интерес к работе с бирмингемским клубом, и "Рейнджерс" не стал этому препятствовать.

Ожидается, что клуб с "Вилла Парк" официально подтвердит назначение бывшего капитана "Ливерпуля" в ближайшие 48 часов.

41-летнему Джеррарду предстоит продолжить дело Дина Смита, которому было указано на дверь после пяти поражений подряд в Премьер-Лиге.

Если не случится никаких сюрпризов, Джеррард дебютирует на тренерском мостике "Виллы" во время матча против "Брайтона" 20 ноября.


Метки Астон Вилла, Джеррард, Рейнджерс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2021 12:00

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