Джеррард подпишет контракт до 2024 года с "Виллой"

Главный тренер "Рейджерс" Стивен Джеррард находится на пороге подписания контракта с "Астон Виллой" сроком на два с половиной года.

По информации Sky Sports, в данный момент "Вилла" и Джеррард обсуждают заключительные детали сделки. Стивен проявил интерес к работе с бирмингемским клубом, и "Рейнджерс" не стал этому препятствовать.



Ожидается, что клуб с "Вилла Парк" официально подтвердит назначение бывшего капитана "Ливерпуля" в ближайшие 48 часов.



41-летнему Джеррарду предстоит продолжить дело Дина Смита, которому было указано на дверь после пяти поражений подряд в Премьер-Лиге.



Если не случится никаких сюрпризов, Джеррард дебютирует на тренерском мостике "Виллы" во время матча против "Брайтона" 20 ноября.