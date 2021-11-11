Дубравка: "Новые владельцы обещали приобретения"

Голкипер "Ньюкасла" Мартин Дубравка подтвердил, что новые владельцы клуба планируют совершить приобретения в январе.

С недавних пор "Ньюкасл" имеет доступ к почти неограниченным ресурсам благодаря своим новым владельцам из Саудовской Аравии, и новый главный тренер Эдди Хау может рассчитывать на поддержку в зимнее трансферное окно.



По крайней мере, именно это боссы клуба обещали Дубравке и другим игрокам команды.



"Новое руководство пришло повидаться с нами и выразить их огромную поддержку. Они раскрыли нам кое-какие их своих краткосрочных планов, и я могу сказать вам, что они планируют модернизировать тренировочную базу. Пока что это первоочередная цель".



"Конечно, в январе ожидаются кое-какие приобретения. Это приятно, что они повидали нас и прямо сказали, как обстоят дела. Они разговаривают с нами каждый день и часто бывают на тренировочной базе", — цитирует Дубравку Daily Express.



Добавим, среди целей "сорок" на январь пресса называет Джеймса Тарковски из "Бернли", Донни Ван де Бека и Джесси Лингарда из "Манчестер Юнайтед", Дивок Ориги из "Ливерпуля".