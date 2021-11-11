Чилуэлл благодарен Тухелю за возвращение в форму

Бен Чилуэлл Защитник "Челси" Бен Чилуэлл поведал, что вернуться в форму ему помог разговор с главным тренером Томасом Тухелем.

Чилуэлл не сыграл ни минуты за сборную Англии на Евро-2020 минувшим летом, что повлияло на форму Бена на старте нового сезона.

Поначалу Чилуэлл вчистую проигрывал конкуренцию Маркосу Алонсо, однако с октября все вернулось в норму, и Бен принялся регулярно выходить на поле.

Преодолеть сложный период Чилуэллу помог Тухель, который посоветовал 24-летнему англичанину чуть расслабиться в психологическом плане.

"Мне не терпелось вернуться к игре в футбол, и я, возможно, хотел этого слишком сильно".

"Мы с тренером провели очень честный разговор, и он сказал мне: "Знаешь, у меня есть ощущение, что в данный момент ты слегка перенапряжен, пытаясь вернуться в команду. Мы любим тебя, мы знаем твои качества — просто немного расслабься, и ты вернешься".

"Было великолепно это слышать, и мне лишь оставалось просто быть терпеливым и быть готовым использовать свой шанс, когда он мне предоставится. Это помогает, когда у тебя есть тренер, с которым можно поговорить по душам. Нам в "Челси" весьма повезло с этим", — цитирует Чилуэлла Daily Mail.


Метки Тухель, Челси, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2021 10:00

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  1. ben-arfa 11.11.2021 10:05 # ben-arfa
    Алонсо – это скрытый гем, парень мог повторить путь Гарета Бэйла и стать отличным крайним нападающим. Голевое чутье, поставленный удар и безрассудная смелость – всё в нем есть. Вот правда скорости уже не те, все мы не молодеем…

    Ну а Чилуэлл молодцом, смекнул что нужно регулярно забивать на этой позиции. Пальмери в это так и не сумел и был изгнан с позором.

    (ответить)

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