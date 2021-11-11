Чилуэлл благодарен Тухелю за возвращение в форму
Защитник "Челси" Бен Чилуэлл поведал, что вернуться в форму ему помог разговор с главным тренером Томасом Тухелем.
Чилуэлл не сыграл ни минуты за сборную Англии на Евро-2020 минувшим летом, что повлияло на форму Бена на старте нового сезона.
Поначалу Чилуэлл вчистую проигрывал конкуренцию Маркосу Алонсо, однако с октября все вернулось в норму, и Бен принялся регулярно выходить на поле.
Преодолеть сложный период Чилуэллу помог Тухель, который посоветовал 24-летнему англичанину чуть расслабиться в психологическом плане.
"Мне не терпелось вернуться к игре в футбол, и я, возможно, хотел этого слишком сильно".
"Мы с тренером провели очень честный разговор, и он сказал мне: "Знаешь, у меня есть ощущение, что в данный момент ты слегка перенапряжен, пытаясь вернуться в команду. Мы любим тебя, мы знаем твои качества — просто немного расслабься, и ты вернешься".
"Было великолепно это слышать, и мне лишь оставалось просто быть терпеливым и быть готовым использовать свой шанс, когда он мне предоставится. Это помогает, когда у тебя есть тренер, с которым можно поговорить по душам. Нам в "Челси" весьма повезло с этим", — цитирует Чилуэлла Daily Mail.
11.11.2021 10:00
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Алонсо – это скрытый гем, парень мог повторить путь Гарета Бэйла и стать отличным крайним нападающим. Голевое чутье, поставленный удар и безрассудная смелость – всё в нем есть. Вот правда скорости уже не те, все мы не молодеем…
Ну а Чилуэлл молодцом, смекнул что нужно регулярно забивать на этой позиции. Пальмери в это так и не сумел и был изгнан с позором.
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