Чилуэлл благодарен Тухелю за возвращение в форму

Защитник "Челси" Бен Чилуэлл поведал, что вернуться в форму ему помог разговор с главным тренером Томасом Тухелем.

Чилуэлл не сыграл ни минуты за сборную Англии на Евро-2020 минувшим летом, что повлияло на форму Бена на старте нового сезона.



Поначалу Чилуэлл вчистую проигрывал конкуренцию Маркосу Алонсо, однако с октября все вернулось в норму, и Бен принялся регулярно выходить на поле.



Преодолеть сложный период Чилуэллу помог Тухель, который посоветовал 24-летнему англичанину чуть расслабиться в психологическом плане.



"Мне не терпелось вернуться к игре в футбол, и я, возможно, хотел этого слишком сильно".



"Мы с тренером провели очень честный разговор, и он сказал мне: "Знаешь, у меня есть ощущение, что в данный момент ты слегка перенапряжен, пытаясь вернуться в команду. Мы любим тебя, мы знаем твои качества — просто немного расслабься, и ты вернешься".



"Было великолепно это слышать, и мне лишь оставалось просто быть терпеливым и быть готовым использовать свой шанс, когда он мне предоставится. Это помогает, когда у тебя есть тренер, с которым можно поговорить по душам. Нам в "Челси" весьма повезло с этим", — цитирует Чилуэлла Daily Mail.