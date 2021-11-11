Погба готов заключить новый контракт с МЮ при одном условии

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба все еще открыт к подписанию нового контракта, но при одном условии.

В прошлом месяце появилась информация, что Погба должен покинуть "Юнайтед" свободным агентом в конце сезона. Сообщалось, что стороны не планируют возобновлять переговоры после отклоненного Полем предложения о новой сделке.

Однако французское издание L'Equipe утверждает, что Погба по-прежнему открыт к продлению сотрудничества с "красными дьяволами" и "не делает из этого секрета".

У 28-летнего полузащитника, который уже не сыграет в остатке календарного года из-за травмы бедра, лишь одно требование — он хочет получать больше Криштиану Роналду, став самым высокооплачиваемым игроком "Юнайтед" и всей Премьер-Лиги.

В данный момент Погба получает 290 тысяч фунтов в неделю, тогда как оклад Роналду составляет 480 тыс. фунтов каждые семь дней.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. breadpeat 11.11.2021 10:52 # breadpeat
    плохо закончит

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  2. sausage 11.11.2021 10:51 # sausage
    Эти тролли из Экип просто говна на вентилятор набрасывают. Кстати норм получается.

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  3. gary47 11.11.2021 10:23 # gary47
    Заслужил такую личку

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  4. largo-winch 11.11.2021 10:08 # largo-winch
    у меня челюсть обвисла после прочтения)

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  5. slash-lfc 11.11.2021 10:01 # slash-lfc
    Уахахахахахахах, как же ссыт на помойку))

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  6. serserser606 11.11.2021 10:00 # serserser606
    да пошел ты нах

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  7. osivori 11.11.2021 09:58 # osivori
    наглости этого середняка нет предела

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  8. tursa 11.11.2021 09:42 # tursa
    Будет смешно если реально предложат. Представляю пердаки горящие у пеналду и де гея

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  9. sisyazavr 11.11.2021 09:37 # sisyazavr
    Ахахаха тролль высшего уровня

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  10. acceptodessa 11.11.2021 09:18 # acceptodessa
    Надо соглашаться. Хуле тут думать.)))

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  11. liverpo0ol 11.11.2021 09:13 # liverpo0ol
    Просто Ноль Когда

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  12. shimane 11.11.2021 09:05 # shimane
    просто издевается

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  13. vyrentz 11.11.2021 09:04 # vyrentz
    Ахаха
    Ну это просто обезьяна с гранатой, ниггер-террориста. Только в помойке такое возможно. Швайни, Санчес, теперь это)))

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