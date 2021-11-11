Погба готов заключить новый контракт с МЮ при одном условии

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба все еще открыт к подписанию нового контракта, но при одном условии.

В прошлом месяце появилась информация, что Погба должен покинуть "Юнайтед" свободным агентом в конце сезона. Сообщалось, что стороны не планируют возобновлять переговоры после отклоненного Полем предложения о новой сделке.



Однако французское издание L'Equipe утверждает, что Погба по-прежнему открыт к продлению сотрудничества с "красными дьяволами" и "не делает из этого секрета".



У 28-летнего полузащитника, который уже не сыграет в остатке календарного года из-за травмы бедра, лишь одно требование — он хочет получать больше Криштиану Роналду, став самым высокооплачиваемым игроком "Юнайтед" и всей Премьер-Лиги.



В данный момент Погба получает 290 тысяч фунтов в неделю, тогда как оклад Роналду составляет 480 тыс. фунтов каждые семь дней.