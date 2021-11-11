Погба готов заключить новый контракт с МЮ при одном условии
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба все еще открыт к подписанию нового контракта, но при одном условии.
В прошлом месяце появилась информация, что Погба должен покинуть "Юнайтед" свободным агентом в конце сезона. Сообщалось, что стороны не планируют возобновлять переговоры после отклоненного Полем предложения о новой сделке.
Однако французское издание L'Equipe утверждает, что Погба по-прежнему открыт к продлению сотрудничества с "красными дьяволами" и "не делает из этого секрета".
У 28-летнего полузащитника, который уже не сыграет в остатке календарного года из-за травмы бедра, лишь одно требование — он хочет получать больше Криштиану Роналду, став самым высокооплачиваемым игроком "Юнайтед" и всей Премьер-Лиги.
В данный момент Погба получает 290 тысяч фунтов в неделю, тогда как оклад Роналду составляет 480 тыс. фунтов каждые семь дней.
11.11.2021 09:00
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Последние комментарии:
плохо закончит
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Эти тролли из Экип просто говна на вентилятор набрасывают. Кстати норм получается.
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Заслужил такую личку
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у меня челюсть обвисла после прочтения)
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Уахахахахахахах, как же ссыт на помойку))
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да пошел ты нах
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наглости этого середняка нет предела
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Будет смешно если реально предложат. Представляю пердаки горящие у пеналду и де гея
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Ахахаха тролль высшего уровня
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Надо соглашаться. Хуле тут думать.)))
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Просто Ноль Когда
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просто издевается
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Ахаха
Ну это просто обезьяна с гранатой, ниггер-террориста. Только в помойке такое возможно. Швайни, Санчес, теперь это)))
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