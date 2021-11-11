Хау не может гарантировать, что "Ньюкасл" избежит вылета

Наставник "Ньюкасла" Эдди Хау уверен, что его новый клуб сможет избежать вылета из Премьер-Лиги, однако он не может этого обещать.

Хау принимает "Ньюкасл" на предпоследней позиции в Премьер-Лиге, в пяти очках от спасительного места.



Эдди понимает, что в сложившейся ситуации ему придется на время забыть об амбициях и сосредоточиться на борьбе за выживание.



"Мы провели ряд хороших разговоров, и меня по-настоящему впечатлило их (владельцев) видение относительно клуба, но, если честно, я особо не вдавался в это".



"Сейчас имеет значение только краткосрочное положение команды. Нам нужно очень быстро это исправить и подняться в лиге, чтобы избежать вылета".



"Я абсолютно уверен, что мы сможем это сделать, но я не даю обещаний насчет этого. Я лишь могу вести клуб, используя все свои умения. Я буду выкладываться на 100 процентов каждый день, чтобы обеспечить "Ньюкаслу" успех".



"Убежден, наш состав достаточно хорош, чтобы достичь поставленной цели, но это потребует упорной работы, жертв, страданий и полной самоотдачи", — цитирует Хау Evening Standard.