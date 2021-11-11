"Вилла" уверена в назначении Джеррарда

"Астон Вилла" уверена в назначении Стивена Джеррарда своим новым главным тренером.

Уволив Дина Смита в минувшее воскресенье, "Вилла" сразу же определила Джеррарда в качестве своего наиболее предпочтительного кандидата на вакантный пост.



Такой выбор обусловлен во многом благодаря тому, что Стивен, легенда "Ливерпуля", состоит в прекрасных отношениях с исполнительным директором "вилланов" Кристианом Парлсоу, который в свое время трудился управляющим директором на "Энфилде".



Как утверждает The Guardian, сейчас бирмингемский клуб "полностью уверен" в назначении Джеррарда и надеется осуществить это уже на текущей неделе.



При этом "Рейнджерс" уже смирился с уходом Стивена, а в качестве утешения получит от "Виллы" компенсацию в районе 3 миллионов фунтов.



Более того, чемпионы шотландской Премьер-Лиги уже думают о замене Джеррарду, присматриваясь к Джованни Ван Бронхорсту и Фрэнку Лэмпарду.