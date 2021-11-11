"Вилла" уверена в назначении Джеррарда
"Астон Вилла" уверена в назначении Стивена Джеррарда своим новым главным тренером.
Уволив Дина Смита в минувшее воскресенье, "Вилла" сразу же определила Джеррарда в качестве своего наиболее предпочтительного кандидата на вакантный пост.
Такой выбор обусловлен во многом благодаря тому, что Стивен, легенда "Ливерпуля", состоит в прекрасных отношениях с исполнительным директором "вилланов" Кристианом Парлсоу, который в свое время трудился управляющим директором на "Энфилде".
Как утверждает The Guardian, сейчас бирмингемский клуб "полностью уверен" в назначении Джеррарда и надеется осуществить это уже на текущей неделе.
При этом "Рейнджерс" уже смирился с уходом Стивена, а в качестве утешения получит от "Виллы" компенсацию в районе 3 миллионов фунтов.
Более того, чемпионы шотландской Премьер-Лиги уже думают о замене Джеррарду, присматриваясь к Джованни Ван Бронхорсту и Фрэнку Лэмпарду.
11.11.2021 07:00
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удачи Вилле в чемпионшипе
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