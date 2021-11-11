МЮ позовет Роджерса в случае увольнения Сульшера

Если расставание с Оле Гуннаром Сульшером окажется неминуемым, "Манчестер Юнайтед" обратится к главному тренеру "Лестера" Брендану Роджерсу.

Будущее Сульшера на "Олд Траффорд" оказалось под большим вопросом после двух подряд домашних поражений в Премьер-Лиге от "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" со счетом 0:7.



И если руководство клуба не спешит избавляться от Сульшера, предпочитая отложить это решение до конца сезона, то фанаты и собственные игроки начинают отворачиваться от Оле Гуннара уже сейчас.



"Юнайтед" уже отстал от вершины Премьер-Лиги на девять очков, и боссы клуба опасаются, что в случае продолжения полосы неудач у них просто не останется иного выбора, кроме как указать Сульшеру на дверь.



В качестве возможных сменщиков Сульшера ранее назывались Маурисио Почеттино, Эрик Тен Хаг и Ральф Рангник, однако Daily Star в эксклюзивном материале утверждает, что боссы "красных дьяволов" предпочитают назначит британского тренера.



А в качестве своего приоритетного варианта на замену Сульшеру "Юнайтед" рассматривает Роджерса, причем "дьяволы" уверены, что экс-наставник "дьяволов" был бы заинтересован в этой работе.



Также сообщается, что в контракте Роджерса есть пункт, позволяющий ему беспрепятственно уйти в клуб из Лиги Чемпионов, поэтому "Лестер" будет бессилен помешать, если Брендан соберется в Манчестер.



В данный момент Роджерс счастлив в "Лестере", но чувствует, что достиг потолка с "лисами", а "Юнайтед" — это не та возможность, которая предоставляется слишком часто. Для Брендана будет "почти невозможно" отказать "дьяволам".