Хау: "Ньюкасл" мне идеально подходит"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау чувствует, что клуб с "Сент-Джеймс Парк" ему идеально подходит.

Заключив контракт с "Ньюкаслом" до 2024 года, в среду 43-летний Хау провел свою первую пресс-конференцию, прокомментировал и свое назначение, и стоящую перед ним задачу.



По словам Эдди, "сороки" смогут избежать вылета из Премьер-Лиги только упорным трудом.



"Здесь все кажется правильным. Клуб обладает громадной привлекательностью, масштабом и историей — а также новыми амбициозными планами. Я просто чувствовал, что "Ньюкасл" идеально мне подходит".



"Перед нами огромное испытание, очень сложное испытание. Я не питаю иллюзий. В декабре у нас очень сложный график матчей".



"Мы лишь можем смотреть на горизонт, стараясь выиграть ближайший матч и лучше подготовиться к следующему за ним".



"У меня нет волшебной палочки. Нам предстоит много и упорно трудиться, чтобы игроки быстро начали делать то, что мы от них хотим. Пока что я под большим впечатлением от их самоотдачи. Но нужно делать это на постоянной основе", — цитирует Хау BBC.