Кристенсен рассказал, когда ожидает заключить новый контракт

Защитник Андрес Кристенсен подтвердил, что ожидает вскоре заключить новый контракт с "Челси".

Ранее осенью ходили слухи, что Кристенсена не устраивает предложение "Челси" о новом контракте, поскольку, даже согласившись, Андреас останется одним из самых низкооплачиваемых игроков команды Томаса Тухеля.



При этом действующий контракт Кристенсена истекает уже в конце этого сезона, что становится источником спекуляций насчет будущего 25-летнего датчанина.



Однако план Андреаса заключается в том, чтобы остаться на "Стэмфорд Бридж". Вскоре стороны должны оформить продление сотрудничества.



"Когда я надеюсь подписать новый контракт? Надеюсь, что скоро".



"Я чувствую, что меня ценят, я счастлив, но я не хочу вдаваться в контрактную ситуацию".



"Я не понимаю, почему каждый думает, что это плохая ситуация. Ведь я по-прежнему счастлив и наслаждаюсь игрой в футбол".



"Я совершенно об этом не думаю. Я лишь наслаждаюсь игрой в футбол", — приводит слова Кристенсена Evening Standard.