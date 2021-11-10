Кристенсен рассказал, когда ожидает заключить новый контракт
Защитник Андрес Кристенсен подтвердил, что ожидает вскоре заключить новый контракт с "Челси".
Ранее осенью ходили слухи, что Кристенсена не устраивает предложение "Челси" о новом контракте, поскольку, даже согласившись, Андреас останется одним из самых низкооплачиваемых игроков команды Томаса Тухеля.
При этом действующий контракт Кристенсена истекает уже в конце этого сезона, что становится источником спекуляций насчет будущего 25-летнего датчанина.
Однако план Андреаса заключается в том, чтобы остаться на "Стэмфорд Бридж". Вскоре стороны должны оформить продление сотрудничества.
"Когда я надеюсь подписать новый контракт? Надеюсь, что скоро".
"Я чувствую, что меня ценят, я счастлив, но я не хочу вдаваться в контрактную ситуацию".
"Я не понимаю, почему каждый думает, что это плохая ситуация. Ведь я по-прежнему счастлив и наслаждаюсь игрой в футбол".
"Я совершенно об этом не думаю. Я лишь наслаждаюсь игрой в футбол", — приводит слова Кристенсена Evening Standard.
10.11.2021 23:00
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