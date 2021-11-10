Райс заболел и возвращается в "Вест Хэм"
Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс досрочно покинул расположение сборной Англии из-за болезни.
Прибыв в расположение национальной команды в понедельник, 22-летний Райс так и не смог приступить к тренировкам.
Оценив состояние Деклана, медицинский штаб английской сборной решил не рисковать и отправил игрока назад в "Вест Хэм".
Таким образом, Райс не примет участия в заключительных матчах англичан в отборе к ЧМ-2020 против Албании и Сан-Марино.
Главный тренер англичан Гарет Саутгейт решил никого дополнительно не вызывать на место выбывшего Райса, сообщает BBC.
Предполагается, что болезнь Райса не носит серьезного характера, и Деклан будет готов сыграть за "молотобойцев" в выездном матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" 21 ноября.
10.11.2021 22:00
Просмотров: 336
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: