Райс заболел и возвращается в "Вест Хэм"

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс досрочно покинул расположение сборной Англии из-за болезни.

Прибыв в расположение национальной команды в понедельник, 22-летний Райс так и не смог приступить к тренировкам.



Оценив состояние Деклана, медицинский штаб английской сборной решил не рисковать и отправил игрока назад в "Вест Хэм".



Таким образом, Райс не примет участия в заключительных матчах англичан в отборе к ЧМ-2020 против Албании и Сан-Марино.



Главный тренер англичан Гарет Саутгейт решил никого дополнительно не вызывать на место выбывшего Райса, сообщает BBC.



Предполагается, что болезнь Райса не носит серьезного характера, и Деклан будет готов сыграть за "молотобойцев" в выездном матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" 21 ноября.