Райс заболел и возвращается в "Вест Хэм"

Деклан Райс Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс досрочно покинул расположение сборной Англии из-за болезни.

Прибыв в расположение национальной команды в понедельник, 22-летний Райс так и не смог приступить к тренировкам.

Оценив состояние Деклана, медицинский штаб английской сборной решил не рисковать и отправил игрока назад в "Вест Хэм".

Таким образом, Райс не примет участия в заключительных матчах англичан в отборе к ЧМ-2020 против Албании и Сан-Марино.

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт решил никого дополнительно не вызывать на место выбывшего Райса, сообщает BBC.

Предполагается, что болезнь Райса не носит серьезного характера, и Деклан будет готов сыграть за "молотобойцев" в выездном матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" 21 ноября.


Метки Вест Хэм, Райс

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2021 22:00

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