Риисе считает, что "Ливерпулю" не хватит глубины состава для чемпионства

Йон Арне Риисе Бывший защитник "Ливерпуля" Йон Арне Риисе считает, что "красным" не хватит глубины состава для борьбы за титул.

Несмотря на поражение 3:2 от "Вест Хэма" в минувший уикенд, "Ливерпуль" весьма достойно и по игре, и по результатам смотрится на старте нового сезона.

Однако Риисе опасается, что команде Юргена Клоппа не хватит запаса прочности на всю дистанцию, особенно в свете вероятного отъезда Наби Кейта, Садио Мане и Мохамеда Салаха на Кубок Африки в январе.

"Я слегка переживаю насчет глубины состава. Я не думаю, что у нас в запасе есть игроки топ-уровня на случай потери кого-нибудь — как в прошлом сезоне, когда мы потеряли Ван Дейка и ряд других и испытывали сложности".

"Я боюсь, что история может повториться в этом сезоне. Когда игроки травмированы или дисквалифицированы, когда приходит время Кубка Африки, когда мы теряем игроков, это слегка тревожно, а ведь именно здесь будет решаться судьба титула".

"Я не думаю, что мы достаточно сильны в плане глубины состава, чтобы соперничать на длинной дистанции с "Манчестер Сити" или "Челси", — сообщил Риисе talkSPORT.


Метки Ливерпуль, Риисе

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2021 20:00

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  1. mancityman 10.11.2021 20:54 # mancityman
    Даже половины туров не сыграли,а портовые хуесосы уже сдались.

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  2. tursa 10.11.2021 20:20 # tursa
    к сожалению может так и случиться, еще и зимой мане с салахом свалят на кан

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  3. jirrort 10.11.2021 20:16 # jirrort
    Легенда Челси!Твой великий автогол лузерхую навсегда в наших сердцах!

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  4. suddenly 10.11.2021 20:11 # suddenly
    Ебать он раскабанел

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