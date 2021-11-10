Риисе считает, что "Ливерпулю" не хватит глубины состава для чемпионства
Бывший защитник "Ливерпуля" Йон Арне Риисе считает, что "красным" не хватит глубины состава для борьбы за титул.
Несмотря на поражение 3:2 от "Вест Хэма" в минувший уикенд, "Ливерпуль" весьма достойно и по игре, и по результатам смотрится на старте нового сезона.
Однако Риисе опасается, что команде Юргена Клоппа не хватит запаса прочности на всю дистанцию, особенно в свете вероятного отъезда Наби Кейта, Садио Мане и Мохамеда Салаха на Кубок Африки в январе.
"Я слегка переживаю насчет глубины состава. Я не думаю, что у нас в запасе есть игроки топ-уровня на случай потери кого-нибудь — как в прошлом сезоне, когда мы потеряли Ван Дейка и ряд других и испытывали сложности".
"Я боюсь, что история может повториться в этом сезоне. Когда игроки травмированы или дисквалифицированы, когда приходит время Кубка Африки, когда мы теряем игроков, это слегка тревожно, а ведь именно здесь будет решаться судьба титула".
"Я не думаю, что мы достаточно сильны в плане глубины состава, чтобы соперничать на длинной дистанции с "Манчестер Сити" или "Челси", — сообщил Риисе talkSPORT.
10.11.2021 20:00
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Даже половины туров не сыграли,а портовые хуесосы уже сдались.
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к сожалению может так и случиться, еще и зимой мане с салахом свалят на кан
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Легенда Челси!Твой великий автогол лузерхую навсегда в наших сердцах!
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Ебать он раскабанел
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