Риисе считает, что "Ливерпулю" не хватит глубины состава для чемпионства

Бывший защитник "Ливерпуля" Йон Арне Риисе считает, что "красным" не хватит глубины состава для борьбы за титул.

Несмотря на поражение 3:2 от "Вест Хэма" в минувший уикенд, "Ливерпуль" весьма достойно и по игре, и по результатам смотрится на старте нового сезона.



Однако Риисе опасается, что команде Юргена Клоппа не хватит запаса прочности на всю дистанцию, особенно в свете вероятного отъезда Наби Кейта, Садио Мане и Мохамеда Салаха на Кубок Африки в январе.



"Я слегка переживаю насчет глубины состава. Я не думаю, что у нас в запасе есть игроки топ-уровня на случай потери кого-нибудь — как в прошлом сезоне, когда мы потеряли Ван Дейка и ряд других и испытывали сложности".



"Я боюсь, что история может повториться в этом сезоне. Когда игроки травмированы или дисквалифицированы, когда приходит время Кубка Африки, когда мы теряем игроков, это слегка тревожно, а ведь именно здесь будет решаться судьба титула".



"Я не думаю, что мы достаточно сильны в плане глубины состава, чтобы соперничать на длинной дистанции с "Манчестер Сити" или "Челси", — сообщил Риисе talkSPORT.