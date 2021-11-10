Агбонлахор: "Вилла" — идеальный клуб для Джеррарда"

Стивен Джеррард Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что бирмингемский клуб идеально подходит главному тренеру "Рейнджерс" Стивену Джеррарду.

В последние часы слухи о переходе Джеррарда в "Виллу" все набирают обороты. Sky Sports сообщает, что Стивен заинтересован в этой работе, а talkSPORT утверждает, что сделка близка и будет заключена на текущей неделе.

Агбонлахор одобряет выбор своего бывшего партнера по сборной Англии, указывая на потенциал клуба с "Вилла Парк".

"Как я слышал, сделка близка. Думаю, это идеальный клуб для Джеррарда. Это его билет в Премьер-Лигу. Это топ-клуб с пятыми самыми богатыми владельцами в Премьер-Лиге, и он получит деньги в январе при необходимости".

"И взгляните на состав. С таким составом они должны сражаться за попадание в топ-6. Жаль "Рейнджерс", потому что он проделал выдающуюся работу там", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.


Метки Агбонлахор, Астон Вилла, Джеррард, Рейнджерс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2021 19:00

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  1. van-der-slav 10.11.2021 19:13 # van-der-slav
    В мю этого топарика

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  2. superperez101 10.11.2021 19:12 # superperez101
    астон вилла - кубок чемпионов
    сити - хуй во рту

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  3. true-manc 10.11.2021 19:09 # true-manc
    Это правда

    Астон Вилла - ничего не выигрывавшая за последние 25 лет в Англии бестрофейная помойка с претензией на "великую" историю, то есть тот же знакомый джеррарду ливерпул, только с болельщиками натуралами.

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