Агбонлахор: "Вилла" — идеальный клуб для Джеррарда"
Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что бирмингемский клуб идеально подходит главному тренеру "Рейнджерс" Стивену Джеррарду.
В последние часы слухи о переходе Джеррарда в "Виллу" все набирают обороты. Sky Sports сообщает, что Стивен заинтересован в этой работе, а talkSPORT утверждает, что сделка близка и будет заключена на текущей неделе.
Агбонлахор одобряет выбор своего бывшего партнера по сборной Англии, указывая на потенциал клуба с "Вилла Парк".
"Как я слышал, сделка близка. Думаю, это идеальный клуб для Джеррарда. Это его билет в Премьер-Лигу. Это топ-клуб с пятыми самыми богатыми владельцами в Премьер-Лиге, и он получит деньги в январе при необходимости".
"И взгляните на состав. С таким составом они должны сражаться за попадание в топ-6. Жаль "Рейнджерс", потому что он проделал выдающуюся работу там", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.
10.11.2021 19:00
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В мю этого топарика
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астон вилла - кубок чемпионов
сити - хуй во рту
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Это правда
Астон Вилла - ничего не выигрывавшая за последние 25 лет в Англии бестрофейная помойка с претензией на "великую" историю, то есть тот же знакомый джеррарду ливерпул, только с болельщиками натуралами.
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