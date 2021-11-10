Агбонлахор: "Вилла" — идеальный клуб для Джеррарда"

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что бирмингемский клуб идеально подходит главному тренеру "Рейнджерс" Стивену Джеррарду.

В последние часы слухи о переходе Джеррарда в "Виллу" все набирают обороты. Sky Sports сообщает, что Стивен заинтересован в этой работе, а talkSPORT утверждает, что сделка близка и будет заключена на текущей неделе.



Агбонлахор одобряет выбор своего бывшего партнера по сборной Англии, указывая на потенциал клуба с "Вилла Парк".



"Как я слышал, сделка близка. Думаю, это идеальный клуб для Джеррарда. Это его билет в Премьер-Лигу. Это топ-клуб с пятыми самыми богатыми владельцами в Премьер-Лиге, и он получит деньги в январе при необходимости".



"И взгляните на состав. С таким составом они должны сражаться за попадание в топ-6. Жаль "Рейнджерс", потому что он проделал выдающуюся работу там", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.