Артета хочет, чтобы Венгер участвовал в жизни "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета хочет, чтобы Арсен Венгер принимал более активное участие в жизни лондонского клуба.

Венгер полностью разорвал отношения с "Арсеналом" после своего ухода в 2018 году. С тех пор не утихают разговоры, что Арсен может вернуться на какую-нибудь роль, отличную от тренерской, и Артета этого бы определенно хотел.



"Я бы хотел, чтобы он больше участвовал в жизни клуба. Думаю, игроки были бы рады этому, извлекли бы пользу для себя и почерпнули бы вдохновение. Думаю, это придало бы клубу огромный импульс".



"Эти его 20 с лишним лет были такими напряженными, и это нормально, что тебе нужно немного отстраниться. Но я думаю, его присутствие здесь пошло бы на пользу всем сторонам", — цитирует Артету Daily Mirror.