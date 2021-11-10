Рэшфорд: "Желание и амбиции игроков МЮ неизменны"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заверил, что его команда не утратила желание и амбиции относительно завоевания трофеев.

В данный момент "Юнайтед" демонстрирует невыразительную игру и столь же невыразительные результаты, проиграв четыре из шести последних матчей в Премьер-Лиге.



Кому-то игроки команды Оле Гуннара Сульшера кажутся незаинтересованными, однако 24-летний Рэшфорд уверяет, что это ложное впечатление — просто сейчас у команды сложный период.



"Манчестер Юнайтед" остается "Манчестер Юнайтед", и все мы играем за эмблему и за клуб. Это нечто о чем я мечтал с детства".



"А что касается купленных нами игроков, то они рассматривают "Манчестер Юнайтед" как великий клуб, и они хотят выкладываться без остатка ради этой эмблемы. Эти вещи не меняются, хороший у тебя отрезок или плохой".



"Я знаю, что в данный момент у нас сложный период, но наше желание и наши амбиции никогда не меняются", — цитирует Рэшфорда Evening Standard.