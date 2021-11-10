Рэшфорд: "Желание и амбиции игроков МЮ неизменны"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заверил, что его команда не утратила желание и амбиции относительно завоевания трофеев.
В данный момент "Юнайтед" демонстрирует невыразительную игру и столь же невыразительные результаты, проиграв четыре из шести последних матчей в Премьер-Лиге.
Кому-то игроки команды Оле Гуннара Сульшера кажутся незаинтересованными, однако 24-летний Рэшфорд уверяет, что это ложное впечатление — просто сейчас у команды сложный период.
"Манчестер Юнайтед" остается "Манчестер Юнайтед", и все мы играем за эмблему и за клуб. Это нечто о чем я мечтал с детства".
"А что касается купленных нами игроков, то они рассматривают "Манчестер Юнайтед" как великий клуб, и они хотят выкладываться без остатка ради этой эмблемы. Эти вещи не меняются, хороший у тебя отрезок или плохой".
"Я знаю, что в данный момент у нас сложный период, но наше желание и наши амбиции никогда не меняются", — цитирует Рэшфорда Evening Standard.
10.11.2021 16:00
Просмотров: 84
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
трофеи значит они желают брать, а вот играть ради этого они не желают
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий