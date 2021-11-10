Рэшфорд: "Желание и амбиции игроков МЮ неизменны"

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заверил, что его команда не утратила желание и амбиции относительно завоевания трофеев.

В данный момент "Юнайтед" демонстрирует невыразительную игру и столь же невыразительные результаты, проиграв четыре из шести последних матчей в Премьер-Лиге.

Кому-то игроки команды Оле Гуннара Сульшера кажутся незаинтересованными, однако 24-летний Рэшфорд уверяет, что это ложное впечатление — просто сейчас у команды сложный период.

"Манчестер Юнайтед" остается "Манчестер Юнайтед", и все мы играем за эмблему и за клуб. Это нечто о чем я мечтал с детства".

"А что касается купленных нами игроков, то они рассматривают "Манчестер Юнайтед" как великий клуб, и они хотят выкладываться без остатка ради этой эмблемы. Эти вещи не меняются, хороший у тебя отрезок или плохой".

"Я знаю, что в данный момент у нас сложный период, но наше желание и наши амбиции никогда не меняются", — цитирует Рэшфорда Evening Standard.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2021 16:00

Количество просмотров Просмотров: 84

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. van-der-slav 10.11.2021 16:06 # van-der-slav
    трофеи значит они желают брать, а вот играть ради этого они не желают

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: