Конте запретил игрокам "Тоттенхэма" кетчуп и майонез

Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте запретил игрокам своей новой команды употреблять кетчуп и майонез во время приемов пищи.

Заступив на тренерский мостик "шпор" на прошлой неделе, Конте сразу же принялся наводить порядки.

Антонио опоздал более чем на час на свою пресс-конференцию на прошлой неделе, поскольку был занят толкованием своих методов игрокам.

Как сообщает The Athletic, игроки лондонской команды чувствовали себя "мертвыми" после интенсивной тренировки в прошлую пятницу, сутками ранее победив "Витесс" в Лиге Конференций (3:2).

Кроме того, Конте устроил подопечным 75-минутный показ видео с аналитикой по матчу с "Витессом", хотя изначально на это было отведено только 20 минут.

Итальянский стратег, пригласивший с собой сразу трех тренеров по физической подготовке, уже сообщил нескольким игрокам, что у тех есть лишний вес, от которого нужно избавиться.

Конте использует комплексный подход, улучшая физическую форму своих игроков. Большое внимание Антонио уделяет и питанию, наложив запрет на кетчуп с майонезом, а также на тяжелую пищу и сэндвичи.

Еще Антонио ограничил потребление фруктовых соков и использование сливочного и растительного масел при приготовлении блюд. Экс-наставник "Ювентуса" призвал игроков есть больше фруктов.

Добавим, свой следующий матч "Тоттенхэм" проведет против "Лидса" 21 ноября.


Метки Конте, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 10.11.2021 15:58 # true-manc
    Это правильно

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  2. gameboy 10.11.2021 15:54 # gameboy
    Будут есть спущенку после каждого матча

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  3. suddenly 10.11.2021 15:43 # suddenly
    А кетчунез можно?

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  4. zagzag 10.11.2021 15:37 # zagzag
    Кетчуп, майонез, Грозный, Гудермес...

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  5. kagawa 10.11.2021 15:29 # kagawa
    Топ тренер

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  6. danilych89 10.11.2021 15:16 # danilych89
    ну, майонез я еще понимаю, почему запретил, но кетчуп-то чем ему не угодил? тем, что в нем есть немного сахара?

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  7. jirrort 10.11.2021 15:07 # jirrort
    Без кетчупа обойдутся как нибудь.А вот майонез стабильно будут принимать по ходу сезона , особенно с декабря по январь.

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  8. chop 10.11.2021 15:03 # chop
    Майонез, майонез
    Превращает Доширак в деликатес!

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