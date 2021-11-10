Конте запретил игрокам "Тоттенхэма" кетчуп и майонез

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте запретил игрокам своей новой команды употреблять кетчуп и майонез во время приемов пищи.

Заступив на тренерский мостик "шпор" на прошлой неделе, Конте сразу же принялся наводить порядки.



Антонио опоздал более чем на час на свою пресс-конференцию на прошлой неделе, поскольку был занят толкованием своих методов игрокам.



Как сообщает The Athletic, игроки лондонской команды чувствовали себя "мертвыми" после интенсивной тренировки в прошлую пятницу, сутками ранее победив "Витесс" в Лиге Конференций (3:2).



Кроме того, Конте устроил подопечным 75-минутный показ видео с аналитикой по матчу с "Витессом", хотя изначально на это было отведено только 20 минут.



Итальянский стратег, пригласивший с собой сразу трех тренеров по физической подготовке, уже сообщил нескольким игрокам, что у тех есть лишний вес, от которого нужно избавиться.



Конте использует комплексный подход, улучшая физическую форму своих игроков. Большое внимание Антонио уделяет и питанию, наложив запрет на кетчуп с майонезом, а также на тяжелую пищу и сэндвичи.



Еще Антонио ограничил потребление фруктовых соков и использование сливочного и растительного масел при приготовлении блюд. Экс-наставник "Ювентуса" призвал игроков есть больше фруктов.



Добавим, свой следующий матч "Тоттенхэм" проведет против "Лидса" 21 ноября.