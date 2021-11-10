Конте запретил игрокам "Тоттенхэма" кетчуп и майонез
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте запретил игрокам своей новой команды употреблять кетчуп и майонез во время приемов пищи.
Заступив на тренерский мостик "шпор" на прошлой неделе, Конте сразу же принялся наводить порядки.
Антонио опоздал более чем на час на свою пресс-конференцию на прошлой неделе, поскольку был занят толкованием своих методов игрокам.
Как сообщает The Athletic, игроки лондонской команды чувствовали себя "мертвыми" после интенсивной тренировки в прошлую пятницу, сутками ранее победив "Витесс" в Лиге Конференций (3:2).
Кроме того, Конте устроил подопечным 75-минутный показ видео с аналитикой по матчу с "Витессом", хотя изначально на это было отведено только 20 минут.
Итальянский стратег, пригласивший с собой сразу трех тренеров по физической подготовке, уже сообщил нескольким игрокам, что у тех есть лишний вес, от которого нужно избавиться.
Конте использует комплексный подход, улучшая физическую форму своих игроков. Большое внимание Антонио уделяет и питанию, наложив запрет на кетчуп с майонезом, а также на тяжелую пищу и сэндвичи.
Еще Антонио ограничил потребление фруктовых соков и использование сливочного и растительного масел при приготовлении блюд. Экс-наставник "Ювентуса" призвал игроков есть больше фруктов.
Добавим, свой следующий матч "Тоттенхэм" проведет против "Лидса" 21 ноября.
10.11.2021 15:00
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Последние комментарии:
Это правильно
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Будут есть спущенку после каждого матча
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А кетчунез можно?
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Кетчуп, майонез, Грозный, Гудермес...
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Топ тренер
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ну, майонез я еще понимаю, почему запретил, но кетчуп-то чем ему не угодил? тем, что в нем есть немного сахара?
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Без кетчупа обойдутся как нибудь.А вот майонез стабильно будут принимать по ходу сезона , особенно с декабря по январь.
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Майонез, майонез
Превращает Доширак в деликатес!
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