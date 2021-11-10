Смит-Роу рассказал о своей реакции на вызов в сборную Англии

Полузащитник "Арсенала" Эмиль Смит-Роу рассказал о своей реакции на первый в своей карьере вызов в сборную Англии.

Недосчитавшись нескольких игроков из-за проблем со здоровьем относительно своего оригинального списка, главный тренер англичан Гарет Саутгейт дополнительно вызвал в сборную 21-летнего Смит-Роу, который демонстрирует блестящий футбол за свой клуб.



По словам Эмиля, он не мог поверить своему счастью, когда Саутгейт позвонил ему, чтобы лично сообщить эту новость.



"Это определенно является исполнением мечты. Я не ожидал этого. Конечно, я планировал отправиться в молодежную сборную, но за день до поездки мне позвонил Гарет и сказал, что я вызван в первую сборную. Это был замечательный момент для меня и моей семьи".



"В то время моя мама была внизу, а я наверху. Поэтому я сразу же побежал по ступенькам вниз и сказал ей. Это было очень эмоционально, но вся семья сказала, что так гордится мной, а мне не терпелось познакомиться с командой".



"Я очень нервничал во время своей первой тренировки, если често. Всегда сложно приходить в новый коллектив".



"Конечно, я играю против этих парней каждую неделю, но сборная Англии — это другое. Спустя некоторое время я привык, но поначалу я определенно нервничал. Уверен, с дальнейшим течением недели я освоюсь и буду чувствовать себя комфортнее".



"Носить одинаковую футболку с этими игроками и пасовать мяч друг другу — это какое-то безумие. Я слегка лишен дара речи, но я собираюсь максимально этим насладиться", — цитирует Смит-Роу Sky Sports.