Эвра "хочется ударить" агента Погба

Поль Погба Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра признался, что ему "хочется ударить" агента полузащитника Поля Погба Мино Райолу.

Райола представляет интересы Погба всю его карьеру и слывет противоречивой фигурой — Мино будоражит "Юнайтед" с момента, как увез своего клиента в Турин в 2012 году.

Сейчас ситуация Погба такова, что он неуклонно приближается к концу своего контракта и сможет покинуть "Олд Траффорд" свободным агентом в конце июня, и это вызывает раздражение у фанатов "красных дьяволов".

Однако Эвра считает, что болельщикам следует быть недовольными не Погба, а Райолой.

"Я сказал ему (Погба), что хотел бы ударить его агента. Он выставляет Поля в дурном свете. Поль не чувствует, что его любят в "Юнайтед". Бывшие игроки его ненавидят".

"Некоторым людям не нравится его образ жизни, поэтому они его тоже ненавидят. Я защищаю его не только потому, что он мне как младший брат. Люди чересчур строги с ним. Поль — всего лишь игрок в этой команде. Он — не весь "Юнайтед", — сообщил Эвра Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Райола, Эвра

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1093

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  1. h22o 10.11.2021 13:58 # h22o
    достал уже этот порваный уголёк своей хyетой. хочешь - делай, но нет же, только рот открывает..

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  2. slash-lfc 10.11.2021 13:21 # slash-lfc
    этот держатель писюнов во рту че-то всех хочет ударить хахахаха

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  3. snapdragon 10.11.2021 13:03 # snapdragon
    Погба тоже надо ударить

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