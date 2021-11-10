Эвра "хочется ударить" агента Погба
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра признался, что ему "хочется ударить" агента полузащитника Поля Погба Мино Райолу.
Райола представляет интересы Погба всю его карьеру и слывет противоречивой фигурой — Мино будоражит "Юнайтед" с момента, как увез своего клиента в Турин в 2012 году.
Сейчас ситуация Погба такова, что он неуклонно приближается к концу своего контракта и сможет покинуть "Олд Траффорд" свободным агентом в конце июня, и это вызывает раздражение у фанатов "красных дьяволов".
Однако Эвра считает, что болельщикам следует быть недовольными не Погба, а Райолой.
"Я сказал ему (Погба), что хотел бы ударить его агента. Он выставляет Поля в дурном свете. Поль не чувствует, что его любят в "Юнайтед". Бывшие игроки его ненавидят".
"Некоторым людям не нравится его образ жизни, поэтому они его тоже ненавидят. Я защищаю его не только потому, что он мне как младший брат. Люди чересчур строги с ним. Поль — всего лишь игрок в этой команде. Он — не весь "Юнайтед", — сообщил Эвра Daily Mail.
10.11.2021 13:00
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достал уже этот порваный уголёк своей хyетой. хочешь - делай, но нет же, только рот открывает..
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этот держатель писюнов во рту че-то всех хочет ударить хахахаха
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Погба тоже надо ударить
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