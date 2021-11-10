Триппьер по-прежнему хочет перейти в "Юнайтед"

Правый защитник "Атлетико" Киран Триппьер по-прежнему заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед" хотел заполучить Триппьера еще минувшим летом, причем это желание было взаимно, однако "Атлетико" удалось отразить интерес к Кирану со стороны "красных дьяволов".



Таким образом, "Юнайтед" начал сезон, практически не имея равноценной замены для Аарона Ван-Биссаки справа в обороне, и эта проблема стала еще ощутимее в свете недавнего перехода "дьяволов" на схему 3-5-2.



AS предполагает, что в январе "Юнайтед" может вернуться за 31-летним Триппьером, которому не привыкать играть в качестве вингбека. Сам Киран, еще одним претендентом на которого называется "Ньюкасл", сохраняет желание присоединиться к команде Оле Гуннара Сульшера.



В своем другом материале AS сообщает об интересе "Юнайтед" к центральному защитнику "Севильи" Жюлю Кунде, которого минувшим летом пытался купить "Челси". К укреплению центра обороны "дьяволов" подталкивает неважная форма Харри Магуайра и проблемы со здоровьем Рафаэля Варана и Виктора Линделефа.