Хау хочет переманить Эдвардса в "Ньюкасл"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау хочет переманить спортивного директора "Ливерпуля" Майкла Эдвардса.

В предыдущие недели с назначением на роль спортивного директора "сорок" связывали различных специалистов, включая Майкла Эменало, Марка Овермарса, Луиша Кампуша и Ральфа Рангника.



Однако назначение Хау на должность главного тренера открывает перед клубом с "Сент-Джеймс Парк" новую возможность, сообщает The Northern Echo.



В качестве своего соратника и посредника с руководством Хау хочет видеть Эдвардса, о скором уходе которого из "Ливерпуля" стало известно еще минувшим летом.



Хау и Эдвардс прекрасно знакомы друг с другом по совместной работе в "Портсмуте" в начале 2000-х и до сих пор дружат. Более того, Эдди и Майкл недавно встретились во время матча между "Ливерпулем" и "Атлетико" в Лиге Чемпионов на "Энфилде".



Утверждается, что "Ньюкасл" хотел бы заполучить 42-летнего Эдвардса в срок к зимнему трансферному окну, не дожидаясь истечения контракта Майкла в конце сезона.