Хау хочет переманить Эдвардса в "Ньюкасл"

Майкл Эдвардс Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау хочет переманить спортивного директора "Ливерпуля" Майкла Эдвардса.

В предыдущие недели с назначением на роль спортивного директора "сорок" связывали различных специалистов, включая Майкла Эменало, Марка Овермарса, Луиша Кампуша и Ральфа Рангника.

Однако назначение Хау на должность главного тренера открывает перед клубом с "Сент-Джеймс Парк" новую возможность, сообщает The Northern Echo.

В качестве своего соратника и посредника с руководством Хау хочет видеть Эдвардса, о скором уходе которого из "Ливерпуля" стало известно еще минувшим летом.

Хау и Эдвардс прекрасно знакомы друг с другом по совместной работе в "Портсмуте" в начале 2000-х и до сих пор дружат. Более того, Эдди и Майкл недавно встретились во время матча между "Ливерпулем" и "Атлетико" в Лиге Чемпионов на "Энфилде".

Утверждается, что "Ньюкасл" хотел бы заполучить 42-летнего Эдвардса в срок к зимнему трансферному окну, не дожидаясь истечения контракта Майкла в конце сезона.


Метки Ливерпуль, Ньюкасл, Хау, Эдвардс

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2021 11:00

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  1. true-manc 10.11.2021 11:08 # true-manc
    портовые путаны больше всех глорствовали за ньюкасл, а теперь сороки их колбасу на страпон отправят, ору)))

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  2. hunter022 10.11.2021 11:08 # hunter022
    Очень просто будет с такими финансами

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