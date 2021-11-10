Венгер не исключает свое возвращение к тренерской работе

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что полностью не исключает для себя возвращение к тренерской работе.

Покидая "Арсенал" в 2018 году после 22 сезонов работы Венгер был решительно настроен продолжить тренерскую карьеру, но подходящего места не нашел, а затем стал директором ФИФА, где и трудится до сих пор.



Арсен доволен своей нынешней ролью, но даже в свои 72 года допускает, что снова окажется у бровки — правда, не с клубом, а со сборной.



"Я безумец. Я достаточно безумен, чтобы принять безумное решение".



"Но в целом я бы сказал, что не вернусь. В данный момент я не настроен на это — или, возможно, на время вернусь с какой-нибудь сборной на некотором этапе".



"В данный момент я занят проектами ФИФА и хочу довести их до ума. Вчера мы запустили онлайн-академию, чтобы дать шанс каждому в мире развить себя в качестве футболиста — на мой взгляд, сейчас от этого пользы больше".



"Я провел 1,235 матчей с "Арсеналом" и свыше 2,000 за свою карьеру — если я буду тренировать еще 10 лет, это не изменит мою жизнь", — цитирует Венгера Daily Mirror.