Венгер не исключает свое возвращение к тренерской работе

Арсен Венгер Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что полностью не исключает для себя возвращение к тренерской работе.

Покидая "Арсенал" в 2018 году после 22 сезонов работы Венгер был решительно настроен продолжить тренерскую карьеру, но подходящего места не нашел, а затем стал директором ФИФА, где и трудится до сих пор.

Арсен доволен своей нынешней ролью, но даже в свои 72 года допускает, что снова окажется у бровки — правда, не с клубом, а со сборной.

"Я безумец. Я достаточно безумен, чтобы принять безумное решение".

"Но в целом я бы сказал, что не вернусь. В данный момент я не настроен на это — или, возможно, на время вернусь с какой-нибудь сборной на некотором этапе".

"В данный момент я занят проектами ФИФА и хочу довести их до ума. Вчера мы запустили онлайн-академию, чтобы дать шанс каждому в мире развить себя в качестве футболиста — на мой взгляд, сейчас от этого пользы больше".

"Я провел 1,235 матчей с "Арсеналом" и свыше 2,000 за свою карьеру — если я буду тренировать еще 10 лет, это не изменит мою жизнь", — цитирует Венгера Daily Mirror.


Метки Арсенал, Венгер, тренеры, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2021 10:00

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  1. shimane 10.11.2021 11:20 # shimane
    возможность подписать месси или рональду еще не потеряна)

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  2. sexan 10.11.2021 10:41 # sexan
    Профессор готов ещё попылить. Молодца.

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