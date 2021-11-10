Калверт-Левин снялся для журнала в образе школьницы
Нападающий "Эвертона" и сборной Англии Доминик Калверт-Левин снялся для модного журнала в образе школьницы.
24-летний Калверт-Левин и прежде удивлял фанатов необычными аутфитами, но в фотосессии для свежего выпуска Arena Homme+ Доминик превзошел себя.
На сей раз бомбардир "ирисок" снялся для обложки журнала о моде в черном пиджаке, черном галстуке и черной юбке, которые дополнены белой рубашкой и белыми носками.
Дополняет образ Калверт-Левина от Prada стильная розовая сумочка.
Добавим, что в данный момент Доминик отсутствует с переломом пальца ноги, сыграв только три матча в этом сезоне Премьер-Лиги.
10.11.2021 09:00
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Последние комментарии:
ЗЕВС!!!
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Ливерпуль, такой ливыпул эхххехееее
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Покуй, сильный игрок, нарядите его в школьницу и отшлепайте, плюньте в него, сделайте его своей вещью
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Завязывайте! Вы бы все так же сфотались, заплати вам за это.
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ля какая
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вот и вскрылся геюга. не зря форма синяя, явно за челсипрайд топит
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Новость для гейгуннеров.
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Походу в арсеанал собрался. Если сделает камингаут, его уже зимой возьмут даже с перелом шейки бедра.
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из Ливерпуля...
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