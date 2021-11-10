Калверт-Левин снялся для журнала в образе школьницы

Доминик Калверт-Левин Нападающий "Эвертона" и сборной Англии Доминик Калверт-Левин снялся для модного журнала в образе школьницы.

24-летний Калверт-Левин и прежде удивлял фанатов необычными аутфитами, но в фотосессии для свежего выпуска Arena Homme+ Доминик превзошел себя.

На сей раз бомбардир "ирисок" снялся для обложки журнала о моде в черном пиджаке, черном галстуке и черной юбке, которые дополнены белой рубашкой и белыми носками.

Дополняет образ Калверт-Левина от Prada стильная розовая сумочка.

Добавим, что в данный момент Доминик отсутствует с переломом пальца ноги, сыграв только три матча в этом сезоне Премьер-Лиги.

Доминик Калверт-Левин


Метки Калверт-Левин, фото, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2021 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1065

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  1. slash-lfc 10.11.2021 09:55 # slash-lfc
    ЗЕВС!!!

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  2. mcfc-fantactic 10.11.2021 09:48 # mcfc-fantactic
    Ливерпуль, такой ливыпул эхххехееее

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  3. intellect 10.11.2021 09:30 # intellect
    Покуй, сильный игрок, нарядите его в школьницу и отшлепайте, плюньте в него, сделайте его своей вещью

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  4. orkengun 10.11.2021 09:22 # orkengun
    Завязывайте! Вы бы все так же сфотались, заплати вам за это.

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  5. true-manc 10.11.2021 09:20 # true-manc
    ля какая

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  6. mixmaster 10.11.2021 09:19 # mixmaster
    вот и вскрылся геюга. не зря форма синяя, явно за челсипрайд топит

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  7. chelsea88 10.11.2021 09:15 # chelsea88
    Новость для гейгуннеров.

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  8. moonbeam021 10.11.2021 09:06 # moonbeam021
    Походу в арсеанал собрался. Если сделает камингаут, его уже зимой возьмут даже с перелом шейки бедра.

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  9. infamous 10.11.2021 09:06 # infamous
    из Ливерпуля...

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