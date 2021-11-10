Калверт-Левин снялся для журнала в образе школьницы

Нападающий "Эвертона" и сборной Англии Доминик Калверт-Левин снялся для модного журнала в образе школьницы.

24-летний Калверт-Левин и прежде удивлял фанатов необычными аутфитами, но в фотосессии для свежего выпуска Arena Homme+ Доминик превзошел себя.



На сей раз бомбардир "ирисок" снялся для обложки журнала о моде в черном пиджаке, черном галстуке и черной юбке, которые дополнены белой рубашкой и белыми носками.



Дополняет образ Калверт-Левина от Prada стильная розовая сумочка.



Добавим, что в данный момент Доминик отсутствует с переломом пальца ноги, сыграв только три матча в этом сезоне Премьер-Лиги.



