"Астон Вилла" хочет назначить Джеррарда

Стивен Джеррард "Астон Вилла" определилась со Стивеном Джеррардом из "Рейнджерс" как с наиболее предпочтительным кандидатом на должность главного тренера.

В данный момент клуб с "Вилла Парк" находится в поисках замены для Дина Смита, которому было указано на дверь после пяти поражений подряд в Премьер-Лиге.

По информации авторитетного издания The Guardian, бирмингемцы остановили свой выбор на Джеррарде и в ближайшие 48 часов обратятся к "Рейнджерс" за разрешением начать переговоры с экс-капитаном "Ливерпуля".

Контракт Джеррарда действителен до 2024 года, и необходимость выплатить компенсацию "Рейнджерс" в размере около 2 миллионов фунтов не станет проблемой для владельцев "Виллы" Нассефа Савириса и Уэса Эденса.

Стоит отметит, что Джеррард хорошо знаком исполнительному директору "Виллы" Кристиану Парслоу, поработавшему управляющим директором в "Ливерпуле", а ассистент Стивена в лице Гари Макаллистера в свое время трудился помощником Жерара Улье на "Вилла Парк".

В качестве запасного варианта на случай, если Джеррард откажется, "Вилла" рассматривает главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.


Метки Астон Вилла, Джеррард, Рейнджерс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2021 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1145

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 10.11.2021 09:42 # chr1s8rown
    Пусть джон террьера берет в помощника чтобы он унитазы погревал для джи

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  2. slash-lfc 10.11.2021 09:32 # slash-lfc
    «Ливерпуль» не нашел доказательств того, что фанат плюнул в членов тренерского штаба «Ман Сити»

    «Ливерпуль» не нашел доказательств того, что один из болельщиков команды плюнул в членов тренерского штаба «Манчестер Сити».

    Об этом инциденте сообщалось после матча между этими командами в 7-м туре АПЛ (2:2).

    «Собранные доказательства были существенными и включали заявления сотрудников «Манчестер Сити», болельщиков, стюардов, неотредактированные видеозаписи и записи с камер видеонаблюдения. Мы следовали официальным процедурам клуба и предприняли соответствующие действия.

    Мы хотели бы поблагодарить все стороны, которые поддержали это расследование и теперь считаем этот вопрос закрытым», — сказал представитель мерсисайдского клуба.

    Ранее «Ливерпуль» заявил, что если вина фаната будет доказана, он может быть пожизненно отстранен от посещения матчей.

    Неудивительно. За Ливерпуль же не быдло какое-то болеет как за Обрыгалси

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  3. meshuggah 10.11.2021 09:27 # meshuggah
    очередной петор из леверпука каминг аутнулся

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  4. krakovyak 10.11.2021 09:23 # krakovyak
    Только местные шлюхи не увожают Жирольта.

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  5. krakovyak 10.11.2021 09:23 # krakovyak
    Обоссыт однодневку тухлую ака заднеприводная рулилка из Пидорси.

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  6. krakovyak 10.11.2021 09:18 # krakovyak
    Аве Жирольт! Жирольт на аве!

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  7. roberto-89 10.11.2021 09:14 # roberto-89
    Стиви Джи > Олечку шлюшку из вонючего трахфорда пхихихиххихихихи

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  8. felix-the-cat 10.11.2021 09:14 # felix-the-cat
    Главное, чтобы не в Ливерпуль

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  9. slash-lfc 10.11.2021 09:11 # slash-lfc
    Было бы збс. Пусть в Вилле шишки набивает, а не калбасе. Мож физрук физруком, и тогда е6онутые владельцы калбасы его морознут после ухода Циклопа

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  10. moonbeam021 10.11.2021 09:11 # moonbeam021
    Не, ступиджи ждёт офер из Ливерпуля, по стопам рыбака пойдет, правда обострется похлеще чем он.

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  11. liverfun 10.11.2021 08:45 # liverfun
    очень интересно было бы глянуть на это, но не рановато ли?
    а так у виллы крепкий состав, вполне могут в топ 7 попадать, команду нужно только взбодрить

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  12. roberto-89 10.11.2021 08:45 # roberto-89
    делай куни торнадо и все будет как надо ))))))))))))))) пойду делать куни торнадо своей любимой начальнице ))))))))))))))))

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  13. roberto-89 10.11.2021 08:43 # roberto-89
    Сасите падлы (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

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  14. meshuggah 10.11.2021 08:15 # meshuggah
    типичный наемник посреди сезона кинуть клуб

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  15. true-manc 10.11.2021 08:10 # true-manc
    мда... а чем джеррард реально запомнился как тренер Рейнджерс кроме позора в Лиге Европы (оглушительный вылета от Славии) и куколдского блм-активизма? Или все должны восхищаться его победой в третьесортном шотландском чемпионате? "Гениальный" сульшер тоже с Мальме победы одерживал в своей Норвегии.

    Короче, удачи Вилле в чемпионшипе, если додумаются назначить скользуна.

    (ответить)

  16. iskander8sg 10.11.2021 08:09 # iskander8sg
    https://youtu.be/3SyngeKJtkk
    Доброго ранку вам, резиденти футбольної святині.

    (ответить)

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