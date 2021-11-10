"Астон Вилла" хочет назначить Джеррарда

"Астон Вилла" определилась со Стивеном Джеррардом из "Рейнджерс" как с наиболее предпочтительным кандидатом на должность главного тренера.

В данный момент клуб с "Вилла Парк" находится в поисках замены для Дина Смита, которому было указано на дверь после пяти поражений подряд в Премьер-Лиге.



По информации авторитетного издания The Guardian, бирмингемцы остановили свой выбор на Джеррарде и в ближайшие 48 часов обратятся к "Рейнджерс" за разрешением начать переговоры с экс-капитаном "Ливерпуля".



Контракт Джеррарда действителен до 2024 года, и необходимость выплатить компенсацию "Рейнджерс" в размере около 2 миллионов фунтов не станет проблемой для владельцев "Виллы" Нассефа Савириса и Уэса Эденса.



Стоит отметит, что Джеррард хорошо знаком исполнительному директору "Виллы" Кристиану Парслоу, поработавшему управляющим директором в "Ливерпуле", а ассистент Стивена в лице Гари Макаллистера в свое время трудился помощником Жерара Улье на "Вилла Парк".



В качестве запасного варианта на случай, если Джеррард откажется, "Вилла" рассматривает главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.