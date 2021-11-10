"Астон Вилла" хочет назначить Джеррарда
"Астон Вилла" определилась со Стивеном Джеррардом из "Рейнджерс" как с наиболее предпочтительным кандидатом на должность главного тренера.
В данный момент клуб с "Вилла Парк" находится в поисках замены для Дина Смита, которому было указано на дверь после пяти поражений подряд в Премьер-Лиге.
По информации авторитетного издания The Guardian, бирмингемцы остановили свой выбор на Джеррарде и в ближайшие 48 часов обратятся к "Рейнджерс" за разрешением начать переговоры с экс-капитаном "Ливерпуля".
Контракт Джеррарда действителен до 2024 года, и необходимость выплатить компенсацию "Рейнджерс" в размере около 2 миллионов фунтов не станет проблемой для владельцев "Виллы" Нассефа Савириса и Уэса Эденса.
Стоит отметит, что Джеррард хорошо знаком исполнительному директору "Виллы" Кристиану Парслоу, поработавшему управляющим директором в "Ливерпуле", а ассистент Стивена в лице Гари Макаллистера в свое время трудился помощником Жерара Улье на "Вилла Парк".
В качестве запасного варианта на случай, если Джеррард откажется, "Вилла" рассматривает главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.
10.11.2021 08:00
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Последние комментарии:
Пусть джон террьера берет в помощника чтобы он унитазы погревал для джи
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«Ливерпуль» не нашел доказательств того, что фанат плюнул в членов тренерского штаба «Ман Сити»
«Ливерпуль» не нашел доказательств того, что один из болельщиков команды плюнул в членов тренерского штаба «Манчестер Сити».
Об этом инциденте сообщалось после матча между этими командами в 7-м туре АПЛ (2:2).
«Собранные доказательства были существенными и включали заявления сотрудников «Манчестер Сити», болельщиков, стюардов, неотредактированные видеозаписи и записи с камер видеонаблюдения. Мы следовали официальным процедурам клуба и предприняли соответствующие действия.
Мы хотели бы поблагодарить все стороны, которые поддержали это расследование и теперь считаем этот вопрос закрытым», — сказал представитель мерсисайдского клуба.
Ранее «Ливерпуль» заявил, что если вина фаната будет доказана, он может быть пожизненно отстранен от посещения матчей.
Неудивительно. За Ливерпуль же не быдло какое-то болеет как за Обрыгалси
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очередной петор из леверпука каминг аутнулся
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Только местные шлюхи не увожают Жирольта.
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Обоссыт однодневку тухлую ака заднеприводная рулилка из Пидорси.
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Аве Жирольт! Жирольт на аве!
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Стиви Джи > Олечку шлюшку из вонючего трахфорда пхихихиххихихихи
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Главное, чтобы не в Ливерпуль
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Было бы збс. Пусть в Вилле шишки набивает, а не калбасе. Мож физрук физруком, и тогда е6онутые владельцы калбасы его морознут после ухода Циклопа
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Не, ступиджи ждёт офер из Ливерпуля, по стопам рыбака пойдет, правда обострется похлеще чем он.
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очень интересно было бы глянуть на это, но не рановато ли?
а так у виллы крепкий состав, вполне могут в топ 7 попадать, команду нужно только взбодрить
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делай куни торнадо и все будет как надо ))))))))))))))) пойду делать куни торнадо своей любимой начальнице ))))))))))))))))
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Сасите падлы (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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типичный наемник посреди сезона кинуть клуб
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мда... а чем джеррард реально запомнился как тренер Рейнджерс кроме позора в Лиге Европы (оглушительный вылета от Славии) и куколдского блм-активизма? Или все должны восхищаться его победой в третьесортном шотландском чемпионате? "Гениальный" сульшер тоже с Мальме победы одерживал в своей Норвегии.
Короче, удачи Вилле в чемпионшипе, если додумаются назначить скользуна.
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https://youtu.be/3SyngeKJtkk
Доброго ранку вам, резиденти футбольної святині.
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