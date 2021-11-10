Эвра рассказал, как был готов подраться с Суаресом

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра вспомнил, как однажды был готов полезть в драку с бывшим нападающим "Ливерпуля" Луисом Суаресом на улице.

В 2011 году Суарес был наказан FA дисквалификацией на восемь матчей и штрафом в 40 тысяч фунтов за оскорбление Эвра на расовой почве, хотя свою вину не признал.



Несмотря на наказание, которому подвергся Суарес, Патрис остался обиженным на Луиса — настолько, что едва не набросился на уругвайца, когда случайно увидел того на улице.



"Однажды я прогуливался в Манчестере по (улице) Динсгейт, и мой брат сказал: "Это же Луис Суарес там". Я был вместе с двумя своими братьями".



"Я взглянул на него и подумал: "Вот этот момент". Он прошел, и позади я увидел его детей и его жену".



"Тогда я отвернулся. Я почувствовал: "Если ты что-нибудь и сделаешь с ним, то не перед его семьей". Я не жалею об этом, потому что иначе, думаю, это закончилось бы плохо. В тот день я ничего не сделал", — цитирует Эвра Liverpool Echo.