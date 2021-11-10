Менди высказался насчет того, что его не номинировали на "Золотой мяч"

Голкипер "Челси" Эдуар Менди прокомментировал свое невключение в список номинантов на "Золотой мяч".

Надежная игра 29-летнего Менди на последнем рубеже позволила "Челси" одержать победу в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне, однако Эдуара не оказалось в числе 30 номинантов на "Золотой мяч".



Менди не печалится по этому поводу, но считает, что ситуация была бы другой, выступай он за Францию, а не Сенегал.



"Это нечто, что мотивирует меня и подстегивает работать упорнее. Если честно, мне интересно: играй я за сборную Франции и выступи на Чемпионате Европе, пришлось бы нам вообще об этом говорить?" — сообщил Менди Canal+.