Менди высказался насчет того, что его не номинировали на "Золотой мяч"

Эдуар Менди Голкипер "Челси" Эдуар Менди прокомментировал свое невключение в список номинантов на "Золотой мяч".

Надежная игра 29-летнего Менди на последнем рубеже позволила "Челси" одержать победу в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне, однако Эдуара не оказалось в числе 30 номинантов на "Золотой мяч".

Менди не печалится по этому поводу, но считает, что ситуация была бы другой, выступай он за Францию, а не Сенегал.

"Это нечто, что мотивирует меня и подстегивает работать упорнее. Если честно, мне интересно: играй я за сборную Франции и выступи на Чемпионате Европе, пришлось бы нам вообще об этом говорить?" — сообщил Менди Canal+.


Метки Золотой мяч, Менди, награды, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2021 06:00

Количество просмотров Просмотров: 684

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  1. dentinho 10.11.2021 07:17 # dentinho
    Неужели черный и не ноет о расизме, а работает только упорнее? Уважуха, не то что другие.

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  2. mansoor 10.11.2021 06:47 # mansoor
    Топовый кипер хоть и пенс.

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  3. thierryhenry14 10.11.2021 06:42 # thierryhenry14
    Ничего себе разбежался

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