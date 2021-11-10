Менди высказался насчет того, что его не номинировали на "Золотой мяч"
Голкипер "Челси" Эдуар Менди прокомментировал свое невключение в список номинантов на "Золотой мяч".
Надежная игра 29-летнего Менди на последнем рубеже позволила "Челси" одержать победу в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне, однако Эдуара не оказалось в числе 30 номинантов на "Золотой мяч".
Менди не печалится по этому поводу, но считает, что ситуация была бы другой, выступай он за Францию, а не Сенегал.
"Это нечто, что мотивирует меня и подстегивает работать упорнее. Если честно, мне интересно: играй я за сборную Франции и выступи на Чемпионате Европе, пришлось бы нам вообще об этом говорить?" — сообщил Менди Canal+.
10.11.2021 06:00
Просмотров: 684
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Неужели черный и не ноет о расизме, а работает только упорнее? Уважуха, не то что другие.
(ответить)
Топовый кипер хоть и пенс.
(ответить)
Ничего себе разбежался
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий