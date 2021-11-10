Джеймс чувствует, что находится в форме всей своей жизни

Рис Джеймс Защитник "Челси" Рис Джеймс заявил, что сейчас находится в своей лучшей форме за всю свою жизнь.

В данный момент 21-летний Джеймс является совместно лучшим бомбардиром "Челси" в этом сезоне с учетом всех соревнований, только в Премьер-Лиге забив четыре гола и отдав три результативные передачи.

Рис чувствует, что еще никогда не играл так хорошо, но считает это не только своей заслугой, но и партнеров по команде.

"Наверное, я бы сказал, что еще никогда не играл так хорошо, как в данный момент, и последние результаты и последние матчи это, наверное, подтверждают".

"Наша команда хорошо выступает, и мы создаем много моментов, и очевидно, что это помогает. У нас в команде отличные игроки".

"Когда играешь каждую неделю, ты играешь хорошо, а наша команда хорошо выступает, оформляет "клин-шиты" и добивается побед, что добавляет уверенности каждому", — цитирует Джеймса Sky Sports.


Метки Джеймс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2021 00:05

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 10.11.2021 00:26 # chelsiukpro
    Главное без травм и твой лучшие годы ещё в переди до 29 лет как минимум!

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  2. hunter022 10.11.2021 00:20 # hunter022
    Все равно останется черным деревом по сравнению с другими правыми защитниками в сборной

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