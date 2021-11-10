Джеймс чувствует, что находится в форме всей своей жизни

Защитник "Челси" Рис Джеймс заявил, что сейчас находится в своей лучшей форме за всю свою жизнь.

В данный момент 21-летний Джеймс является совместно лучшим бомбардиром "Челси" в этом сезоне с учетом всех соревнований, только в Премьер-Лиге забив четыре гола и отдав три результативные передачи.



Рис чувствует, что еще никогда не играл так хорошо, но считает это не только своей заслугой, но и партнеров по команде.



"Наверное, я бы сказал, что еще никогда не играл так хорошо, как в данный момент, и последние результаты и последние матчи это, наверное, подтверждают".



"Наша команда хорошо выступает, и мы создаем много моментов, и очевидно, что это помогает. У нас в команде отличные игроки".



"Когда играешь каждую неделю, ты играешь хорошо, а наша команда хорошо выступает, оформляет "клин-шиты" и добивается побед, что добавляет уверенности каждому", — цитирует Джеймса Sky Sports.