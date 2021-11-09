Дейн рассказал, насколько близок был "Арсенал" к покупке Роналду

Бывший вице-президент "Арсенала" Дэвид Дейн рассказал, насколько близки были "канониры" к приобретению нападающего Криштиану Роналду.

Перебравшись в "Манчестер Юнайтед" из "Спортинга" в 2003 году, Роналду вырос в звезду мирового уровня, подтвердив это кучей индивидуальных и командных наград.



В то время, когда Криштиану собирался переезжать в Англию, его хотел заполучить и "Арсенал". "Канониры" были близки к сделке, но Дейн не уверен, что португалец всерьез рассматривал лондонский клуб.



"Мы возвращаемся во времени к моменту, когда Криштиану было 17 лет, и он играл за юношескую сборную Португалии U-19".



"Его приметил наш ведущий скаут. Арсен (Венгер) сказал мне: "Слушай, не хочешь ли ты съездить и посмотреть его в деле?" Я ответил: "Да, конечно, я поеду".



"И вот я и наш ведущий скаут посетили матч юношеской сборной Португалии U-19, и Криштиану был очень хорош. А затем его агент сказал нам: "Вы не поверите, но он присоединится к нам за ужином".



"Мы отправились в своего рода придорожный ресторан. Криштиану оказался славным парнем и сразу подарил мне свою футболку. Это одна из тех футболок, что я храню в своем шкафу дома. Он подарил футболку, в которой сыграл".



"Мы немого поговорили о деньгах, и агент сказал: "Ну, дайте ему ночь, чтобы все обдумать". А затем сказал Криштиану: "Мне нужно уйти, скоро мой автобус".



"Он прыгнул в свой автобус и отправился домой. На следующий день я провел разговор с агентом, а спустя шесть часов "Манчестер Юнайтед" нас обошел".



"Такова история Криштиану Роналду. Думаю, нас слегка использовали, потому что мне кажется, он всегда собирался перейти в "Манчестер Юнайтед" в то время", — цитирует Дейна Evening Standard.