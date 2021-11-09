Юльманн не будет соперничать с Джеррардом за вакансию в "Вилле"

Шансы Стивена Джеррарда получить работу главного тренера "Астон Виллы" возросли после того, как Каспер Юльманн присягнул на верность сборной Дании.

Стоило "Вилле" объявить об увольнении Дина Смита, как Юльманн был возведен в статус одного из фаворитов на образовавшуюся вакансию благодаря близким отношениям со спортивным директором бирмингемского клуба и своим соотечественником Йоханом Лаге.



Однако сегодня 49-летний специалист, который довел датчан до полуфинала Евро-2020, заявил, что не собирается менять место работы.



"Я рад быть тренером датской сборной, и прямо сейчас я никуда не собираюсь. Я едва начал, и я все еще пытаюсь понять, на что эта команда способна".



"Я люблю эту работу. Я хочу посмотреть, как далеко мы можем зайти и как хорошо мы можем играть, потому что это интересная команда. В этом мой вызов", — цитирует Юльманна Daily Mail.



Самоотвод Юльманна заставляет "Виллу" обратиться к другим кандидатам, из которых выделяется Джеррард. По информации Daily Mail, бирмингемский клуб со дня на день попросит разрешения у "Рейнджерс" вступить в переговоры со Стивеном.



Предполагается, что сам Джеррард заинтересован в работе с "Виллой", если два клуба смогут уладить вопрос компенсации за досрочное прекращение рассчитанного до 2024 года контракта Стивена.