Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани подтвердил, что у него случился рецидив травмы сухожилия.

Отличившись против "Тоттенхэма" 30 октября, Кавани вышел только на замену против "Аталанты", а против "Манчестер Сити" в минувший уикенд не сыграл вовсе.



Кроме того, Эдинсон не был вызван в сборную Уругвая. Оказывается, 34-летнего нападающего вновь беспокоит сухожилие, из-за которого он пропустил старт сезона.



"Ситуация была следующей. До старта сезона меня беспокоил дискомфорт в сухожилии. В результате я пропустил пару недель, после чего начал получать игровые минуты в своей команде. Я поехал в сборную с надеждой, что небольшая боль пройдет".



"Мое состояние улучшилось, но после "Тоттенхэма" дискомфорт стал возвращаться".



"Такого рода травмы — сложные. И я решил пройти лечение, чтобы не усугубить свое состояние и восстановиться как можно скорее ради своей команды и сборной", — сообщил Кавани El Observador.