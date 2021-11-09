Кавани подтвердил, что у него случился рецидив травмы

Эдинсон Кавани Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани подтвердил, что у него случился рецидив травмы сухожилия.

Отличившись против "Тоттенхэма" 30 октября, Кавани вышел только на замену против "Аталанты", а против "Манчестер Сити" в минувший уикенд не сыграл вовсе.

Кроме того, Эдинсон не был вызван в сборную Уругвая. Оказывается, 34-летнего нападающего вновь беспокоит сухожилие, из-за которого он пропустил старт сезона.

"Ситуация была следующей. До старта сезона меня беспокоил дискомфорт в сухожилии. В результате я пропустил пару недель, после чего начал получать игровые минуты в своей команде. Я поехал в сборную с надеждой, что небольшая боль пройдет".

"Мое состояние улучшилось, но после "Тоттенхэма" дискомфорт стал возвращаться".

"Такого рода травмы — сложные. И я решил пройти лечение, чтобы не усугубить свое состояние и восстановиться как можно скорее ради своей команды и сборной", — сообщил Кавани El Observador.


Метки Кавани, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2021 21:00

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  1. hunter022 09.11.2021 21:09 # hunter022
    Домино посыпалось Оля выйдет на поле после перерыва

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  2. gunars 09.11.2021 21:02 # gunars
    Погба теперь Кавани, кто играть то будет у МЮ?

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