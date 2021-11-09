Сульшер может сделать из Санчо вингбека

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер может попробовать вингера Джейдона Санчо в новой роли после международного перерыва.

После пяти пропущенных от "Ливерпуля" мячей Сульшер решил перевести свою команду на схему 3-5-2, которая еще сильнее обнажила проблемы Аарона Ван-Биссаки.



Ван-Биссака никогда не приносил большой пользы впереди, но для вингбека участие в атакующих действиях команды еще важнее, чем для крайнего защитника.



Как утверждает The Athletic, Сульшер и его тренерский штаб уже наигрывают Санчо в качестве вингбека на тренировках, и после международного перерыва Джейдон может занять место Ван-Биссаки в стартовом составе.



Этим шагом норвежский тактик убьет двух зайцев: добавит мощи атаки, а также обеспечит игровой практикой свое дорогостоящее приобретение.