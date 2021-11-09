Нуну: "Не все пошло по плану"

Нуну Эшпириту Санту впервые выступил после своего увольнения с поста главного тренера "Тоттенхэма".

Прошлая неделя началась с того, что "шпоры" указали на дверь Нуну, назначенному только четыре месяца назад. Уже на следующий день образовавшуюся вакансию закрыл Антонио Конте.



47-летний португалец признает, что у него "не все пошло по плану", обещает не унывать и благодарит фанатов за поддержку.



"Вау. Последние несколько недель были беспокойными, мягко говоря".



"Футбол — самый беспощадный вид спорта, и только пару недель назад меня признали Тренером Месяца. Перенесемся в настоящее, и вот уже несколько дней как я уволен из "Тоттенхэма".



"Такова жизнь, я двигаюсь дальше в поисках нового испытания и, наконец, хочу поблагодарить фанатов "Тоттенхэма". Я переходил в этот замечательный клуб с намерением выиграть трофеи, но не все пошло по плану".



"Все происходящее в жизни является уроком, и еще раз спасибо за вашу постоянную поддержку", — пишет Нуну в инстаграме.