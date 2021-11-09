"Ювентус" готов отпустить Рэмси назад в Премьер-Лигу в январе

"Ювентус" готов отпустить полузащитника Аарона Рэмси свободным агентом назад в Премьер-Лигу уже в январе.



Проведя более десятилетия в "Арсенале", в 2019 году Рэмси отправился свободным агентом в Турин, где получил роскошный контракт стоимостью около 8.5 млн. фунтов в год.



Однако заиграть в соответствии со своей высокой зарплатой Аарон не смог, а случившаяся затем пандемия коронавируса укрепила желание "Ювентуса" избавиться от обосновавшегося в запасе игрока сборной Уэльса.



После окончания этого сезона у Рэмси остается еще год по контракту, однако гранд Серии А не готов содержать Аарона все это время.



Как утверждает Daily Mirror, "Ювентус" готов отпустить Рэмси в январе безо всякой компенсации. В прессе уже появились слухи, что 30-летний полузащитник может быть интересен "Ньюкаслу".