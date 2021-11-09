Сауль недоволен своей ситуацией в "Челси"

Полузащитник Сауль Ньигес становится все больше недоволен своей ситуацией в "Челси".



Напомним, Сауль присоединился к "Челси" в заключительный день летнего трансферного окна на правах аренды из "Атлетико".



Главный тренер "синих" Томас Тухель выпустил Сауля в стартовом составе на первый же матч после прихода новичка — против "Астон Виллы" 11 сентября.



И хотя "Челси" выиграл тот матч со счетом 3:0, дебют Сауля выдался кошмарным — 26-летний испанец оказался застигнут врасплох темпом футбола в Премьер-Лиге и был заменен уже в перерыве.



Следующие пять матчей чемпионата Сауль провел в запасе, а две недели назад появился на две минуты против "Ньюкасла". На этом "успехи" чемпиона Ла Лиги прошлого сезона в Премьер-Лиге заканчиваются.



Как утверждает The Sun, ситуация с игровым временем расстраивает Сауля, и тот не понимает, как он может адаптироваться к Премьер-Лиге, если не выходит на поле.



Усиливает беспокойство Ньигеса то, что он потерял место в составе сборной Испании, что для него тревожно в свете приближения ЧМ-2022.



Вместе с тем Сауль и его семья счастливы в Лондоне. Испанец далек от отчаяния, но чтобы проявить себя, ему нужен полноценный шанс.



Добавим, "Челси" принадлежит опция выкупа Сауля по окончании аренды примерно за 30 миллионов фунтов.