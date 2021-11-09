Сауль недоволен своей ситуацией в "Челси"
Полузащитник Сауль Ньигес становится все больше недоволен своей ситуацией в "Челси".
Напомним, Сауль присоединился к "Челси" в заключительный день летнего трансферного окна на правах аренды из "Атлетико".
Главный тренер "синих" Томас Тухель выпустил Сауля в стартовом составе на первый же матч после прихода новичка — против "Астон Виллы" 11 сентября.
И хотя "Челси" выиграл тот матч со счетом 3:0, дебют Сауля выдался кошмарным — 26-летний испанец оказался застигнут врасплох темпом футбола в Премьер-Лиге и был заменен уже в перерыве.
Следующие пять матчей чемпионата Сауль провел в запасе, а две недели назад появился на две минуты против "Ньюкасла". На этом "успехи" чемпиона Ла Лиги прошлого сезона в Премьер-Лиге заканчиваются.
Как утверждает The Sun, ситуация с игровым временем расстраивает Сауля, и тот не понимает, как он может адаптироваться к Премьер-Лиге, если не выходит на поле.
Усиливает беспокойство Ньигеса то, что он потерял место в составе сборной Испании, что для него тревожно в свете приближения ЧМ-2022.
Вместе с тем Сауль и его семья счастливы в Лондоне. Испанец далек от отчаяния, но чтобы проявить себя, ему нужен полноценный шанс.
Добавим, "Челси" принадлежит опция выкупа Сауля по окончании аренды примерно за 30 миллионов фунтов.
09.11.2021 17:00
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Последние комментарии:
В этой помойке любой топарик сдувается, те же Салах и Де Брюйне, Шевченко и Торрес, примеров масса, недоклуб - кладбище талантов и топов
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Играть надо лучше, привыкай во дворе у себя
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Нужно ему стать диверсантом в этой помойке тогда сможет перейти в нормальный клуб
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Чорли - кладбище талантов.
Был перспективный топарь и нет его...
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Очередной топовый трансфер отсосальсе
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Надо сразу за шанс хвататься обеими руками. Но после его дебюта против Виллы, Тухлый наверное прифигел, как и фанаты. С Саутом в кубке хоть и был неплох в атаке, в защите всё было печально. Пока даже Баркли лучшего его смотрится, самый последний выбор в полузащиту
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