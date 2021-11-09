Сауль недоволен своей ситуацией в "Челси"

Сауль Ньигес Полузащитник Сауль Ньигес становится все больше недоволен своей ситуацией в "Челси".

Напомним, Сауль присоединился к "Челси" в заключительный день летнего трансферного окна на правах аренды из "Атлетико".

Главный тренер "синих" Томас Тухель выпустил Сауля в стартовом составе на первый же матч после прихода новичка — против "Астон Виллы" 11 сентября.

И хотя "Челси" выиграл тот матч со счетом 3:0, дебют Сауля выдался кошмарным — 26-летний испанец оказался застигнут врасплох темпом футбола в Премьер-Лиге и был заменен уже в перерыве.

Следующие пять матчей чемпионата Сауль провел в запасе, а две недели назад появился на две минуты против "Ньюкасла". На этом "успехи" чемпиона Ла Лиги прошлого сезона в Премьер-Лиге заканчиваются.

Как утверждает The Sun, ситуация с игровым временем расстраивает Сауля, и тот не понимает, как он может адаптироваться к Премьер-Лиге, если не выходит на поле.

Усиливает беспокойство Ньигеса то, что он потерял место в составе сборной Испании, что для него тревожно в свете приближения ЧМ-2022.

Вместе с тем Сауль и его семья счастливы в Лондоне. Испанец далек от отчаяния, но чтобы проявить себя, ему нужен полноценный шанс.

Добавим, "Челси" принадлежит опция выкупа Сауля по окончании аренды примерно за 30 миллионов фунтов.


Метки Ньигес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1700

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dungeon-master 09.11.2021 18:54 # dungeon-master
    В этой помойке любой топарик сдувается, те же Салах и Де Брюйне, Шевченко и Торрес, примеров масса, недоклуб - кладбище талантов и топов

    (ответить)

  2. dmitkhar 09.11.2021 18:35 # dmitkhar
    Играть надо лучше, привыкай во дворе у себя

    (ответить)

  3. hunter022 09.11.2021 17:27 # hunter022
    Нужно ему стать диверсантом в этой помойке тогда сможет перейти в нормальный клуб

    (ответить)

  4. largo-winch 09.11.2021 17:25 # largo-winch
    Чорли - кладбище талантов.
    Был перспективный топарь и нет его...

    (ответить)

  5. felix-the-cat 09.11.2021 17:21 # felix-the-cat
    Очередной топовый трансфер отсосальсе

    (ответить)

  6. skydreams 09.11.2021 17:08 # skydreams
    Надо сразу за шанс хвататься обеими руками. Но после его дебюта против Виллы, Тухлый наверное прифигел, как и фанаты. С Саутом в кубке хоть и был неплох в атаке, в защите всё было печально. Пока даже Баркли лучшего его смотрится, самый последний выбор в полузащиту

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: