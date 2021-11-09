Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пропустит около двух месяцев из-за полученной в сборной Франции травмы бедра.

Ранее днем стало известно, что Погба не останется в расположении национальной команды на матчи против Казахстана и Финляндии в рамках отбора к ЧМ-2022.



Вместо этого Поль возвращается на лечение в свой клуб с травмой, которую он получил на легкой тренировке французов в понедельник вечером.



Докторам "Юнайтед" все еще предстоит обследовать Погба, однако первичный диагноз гласит о том, что 28-летний полузащитник проведет вне игры от восьми до 10 недель.



Таким образом, 15-минутное камео в позорном матче против "Ливерпуля" останется последним запоминающимся действием Погба в Премьер-Лиге в этом календарном году. С момента того удаления Поль лишь успел сыграть против "Аталанты" в Лиге Чемпионов, на которую его дисквалификация не распространяется.



Если не случится чуда, Погба пропустит остаток группового этапа Лиги Чемпионов и насыщенный праздничный период около Рождества.



Помимо экс-игрока "Ювентуса", в лазарете "красных дьяволов" также находится защитник Рафаэль Варан. Есть проблемы со здоровьем и у Люка Шоу, Маркуса Рэшфорда, Эдинсона Кавани — все трое не поехали в свои сборные в этот международный перерыв.



Добавим, что контракт Погба с "Юнайтед" по-прежнему истекает в конце сезона, и уже с января Поль сможет свободно общаться с зарубежными клубами.