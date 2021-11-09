Погба пропустит около двух месяцев
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пропустит около двух месяцев из-за полученной в сборной Франции травмы бедра.
Ранее днем стало известно, что Погба не останется в расположении национальной команды на матчи против Казахстана и Финляндии в рамках отбора к ЧМ-2022.
Вместо этого Поль возвращается на лечение в свой клуб с травмой, которую он получил на легкой тренировке французов в понедельник вечером.
Докторам "Юнайтед" все еще предстоит обследовать Погба, однако первичный диагноз гласит о том, что 28-летний полузащитник проведет вне игры от восьми до 10 недель.
Таким образом, 15-минутное камео в позорном матче против "Ливерпуля" останется последним запоминающимся действием Погба в Премьер-Лиге в этом календарном году. С момента того удаления Поль лишь успел сыграть против "Аталанты" в Лиге Чемпионов, на которую его дисквалификация не распространяется.
Если не случится чуда, Погба пропустит остаток группового этапа Лиги Чемпионов и насыщенный праздничный период около Рождества.
Помимо экс-игрока "Ювентуса", в лазарете "красных дьяволов" также находится защитник Рафаэль Варан. Есть проблемы со здоровьем и у Люка Шоу, Маркуса Рэшфорда, Эдинсона Кавани — все трое не поехали в свои сборные в этот международный перерыв.
Добавим, что контракт Погба с "Юнайтед" по-прежнему истекает в конце сезона, и уже с января Поль сможет свободно общаться с зарубежными клубами.
09.11.2021 16:00
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Последние комментарии:
Это печально, Погба - важная деталь в этой красной развалюхе
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КОРОЛЬ!
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1 Челси 11 26
2 Манчестер Сити 11 23
3 Вест Хэм 11 23
4 Ливерпуль 11 22
5 Арсенал 11 20
Источник: http://fapl.ru/posts/89450/#reply
вот это норм топ-5, ну кроме синего недоразумения
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2 Манчестер Сити 11 23
Совсем скоро, КОРОЛИ снова будут на Троне!!!
Ну а лузерxyйня уже на Страпоне!!!
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Скоро и в гараж придет чума с косой и завизжат поросятки от накрученных хвостов.
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Огбонна получил травму крестообразных связок колена
Источник: http://fapl.ru/
Аллах всё видит! Только крестианские хохлята этого не понимают.
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Кому это интересно интересно
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