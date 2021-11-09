Погба пропустит около двух месяцев

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пропустит около двух месяцев из-за полученной в сборной Франции травмы бедра.

Ранее днем стало известно, что Погба не останется в расположении национальной команды на матчи против Казахстана и Финляндии в рамках отбора к ЧМ-2022.

Вместо этого Поль возвращается на лечение в свой клуб с травмой, которую он получил на легкой тренировке французов в понедельник вечером.

Докторам "Юнайтед" все еще предстоит обследовать Погба, однако первичный диагноз гласит о том, что 28-летний полузащитник проведет вне игры от восьми до 10 недель.

Таким образом, 15-минутное камео в позорном матче против "Ливерпуля" останется последним запоминающимся действием Погба в Премьер-Лиге в этом календарном году. С момента того удаления Поль лишь успел сыграть против "Аталанты" в Лиге Чемпионов, на которую его дисквалификация не распространяется.

Если не случится чуда, Погба пропустит остаток группового этапа Лиги Чемпионов и насыщенный праздничный период около Рождества.

Помимо экс-игрока "Ювентуса", в лазарете "красных дьяволов" также находится защитник Рафаэль Варан. Есть проблемы со здоровьем и у Люка Шоу, Маркуса Рэшфорда, Эдинсона Кавани — все трое не поехали в свои сборные в этот международный перерыв.

Добавим, что контракт Погба с "Юнайтед" по-прежнему истекает в конце сезона, и уже с января Поль сможет свободно общаться с зарубежными клубами.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, сборная Франции, травмы

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2021 16:00

Количество просмотров Просмотров: 506

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Последние комментарии:




  1. ketamin 09.11.2021 16:39 # ketamin
    Это печально, Погба - важная деталь в этой красной развалюхе

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  2. gandalf 09.11.2021 16:37 # gandalf
    КОРОЛЬ!

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  3. lexa-arsenal 09.11.2021 16:25 # lexa-arsenal
    1 Челси 11 26
    2 Манчестер Сити 11 23
    3 Вест Хэм 11 23
    4 Ливерпуль 11 22
    5 Арсенал 11 20

    Источник: http://fapl.ru/posts/89450/#reply

    вот это норм топ-5, ну кроме синего недоразумения

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  4. mancityman 09.11.2021 16:23 # mancityman
    2 Манчестер Сити 11 23

    Совсем скоро, КОРОЛИ снова будут на Троне!!!

    Ну а лузерxyйня уже на Страпоне!!!

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  5. krakovyak 09.11.2021 16:10 # krakovyak
    Скоро и в гараж придет чума с косой и завизжат поросятки от накрученных хвостов.

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  6. krakovyak 09.11.2021 16:09 # krakovyak
    Огбонна получил травму крестообразных связок колена

    Источник: http://fapl.ru/

    Аллах всё видит! Только крестианские хохлята этого не понимают.

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  7. gameboy 09.11.2021 16:01 # gameboy
    Кому это интересно интересно

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