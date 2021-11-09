Венгер: "Месси хотел перейти в "Арсенал"

Лионель Месси Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, насколько близок он был к приобретению Лионеля Месси из "Барселоны".

Венгер провел на тренерском мостике "Арсенала" 22 сезона, за это время пригласив в клуб многих блестящих игроков, но еще больше — упустив.

Талант Месси, естественно, тоже не укрылся от радара Арсена, однако судьба аргентинской суперзвезды сложилась иначе.

"Месси был заинтересован в переходе к нам, но это не было возможно. В то время "Барселона" обладала Фабрегасом, Месси и Пике, игроками одного поколения. Мы пытались заполучить их всех. Переход Месси не был возможен, "Барселона" продлила его контракт. Фабрегас хотел уйти, как и Пике".

"В итоге Пике оказался в "Манчестер Юнайтед", а Сеск присоединился к нам. Я отказываюсь продолжать спекулировать, потому что, если я напишу на стене имена всех упущенных мною игроков, я не закончу свою жизнь хорошо", — цитирует Венгера Evening Standard.


Метки Арсенал, Венгер, Месси

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. ska-skvo 09.11.2021 15:58 # ska-skvo
    Эх Сеня Сеня, страшно представить чтобы ты творил, если не был так жестко ограничен в бюджете трансферном.

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  2. danilych89 09.11.2021 15:49 # danilych89
    короче, проще написать список игроков, которых Венгер НЕ упустил))

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  3. fc-oil 09.11.2021 15:48 # fc-oil
    Скучал по старым байкам деда Арсена.

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  4. ray-black 09.11.2021 15:34 # ray-black
    Старик передохнул и с новой силой принялся.

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  5. halamadrid94 09.11.2021 15:08 # halamadrid94
    Он с таким маразмом всегда тащил Арсенал в ЛЧ и брал Кубки Англии. Страшно представить что он творил бы с этими игроками в здравом рассудке.

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