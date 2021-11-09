Венгер: "Месси хотел перейти в "Арсенал"

Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, насколько близок он был к приобретению Лионеля Месси из "Барселоны".

Венгер провел на тренерском мостике "Арсенала" 22 сезона, за это время пригласив в клуб многих блестящих игроков, но еще больше — упустив.



Талант Месси, естественно, тоже не укрылся от радара Арсена, однако судьба аргентинской суперзвезды сложилась иначе.



"Месси был заинтересован в переходе к нам, но это не было возможно. В то время "Барселона" обладала Фабрегасом, Месси и Пике, игроками одного поколения. Мы пытались заполучить их всех. Переход Месси не был возможен, "Барселона" продлила его контракт. Фабрегас хотел уйти, как и Пике".



"В итоге Пике оказался в "Манчестер Юнайтед", а Сеск присоединился к нам. Я отказываюсь продолжать спекулировать, потому что, если я напишу на стене имена всех упущенных мною игроков, я не закончу свою жизнь хорошо", — цитирует Венгера Evening Standard.