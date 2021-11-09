Венгер: "Месси хотел перейти в "Арсенал"
Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, насколько близок он был к приобретению Лионеля Месси из "Барселоны".
Венгер провел на тренерском мостике "Арсенала" 22 сезона, за это время пригласив в клуб многих блестящих игроков, но еще больше — упустив.
Талант Месси, естественно, тоже не укрылся от радара Арсена, однако судьба аргентинской суперзвезды сложилась иначе.
"Месси был заинтересован в переходе к нам, но это не было возможно. В то время "Барселона" обладала Фабрегасом, Месси и Пике, игроками одного поколения. Мы пытались заполучить их всех. Переход Месси не был возможен, "Барселона" продлила его контракт. Фабрегас хотел уйти, как и Пике".
"В итоге Пике оказался в "Манчестер Юнайтед", а Сеск присоединился к нам. Я отказываюсь продолжать спекулировать, потому что, если я напишу на стене имена всех упущенных мною игроков, я не закончу свою жизнь хорошо", — цитирует Венгера Evening Standard.
09.11.2021 15:00
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Эх Сеня Сеня, страшно представить чтобы ты творил, если не был так жестко ограничен в бюджете трансферном.
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короче, проще написать список игроков, которых Венгер НЕ упустил))
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Скучал по старым байкам деда Арсена.
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Старик передохнул и с новой силой принялся.
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Он с таким маразмом всегда тащил Арсенал в ЛЧ и брал Кубки Англии. Страшно представить что он творил бы с этими игроками в здравом рассудке.
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