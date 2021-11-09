Защитник "Вест Хэма" Анджело Огбонна получил травму крестообразных связок колена в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье.

Огбонна был одним из главных действующих лиц в победном для "молотобойцев" матче против "Ливерпуля" (3:2), заставив голкипера соперника Алиссона совершить автогол на четвертой минуте.



Анджело покинул поле Лондонского стадиона уже в середине первого тайма, получив рассечение над глазом после столкновения с Диогу Жотой, однако чуть ранее 33-летнему итальянцу оказывали медицинскую помощь из-за колена.



В понедельник Огбонна прошел углубленное обследование, результаты которого оказались неутешительными. Доктора обнаружили повреждение крестообразных связок в правом колене футболиста, сообщает Sky Sports.



Пока неизвестно, требуется ли Огбонне и операция и как долго он будет отсутствовать. Позже на текущей неделе Анджело посетит профильного специалиста, что должно прояснить ситуацию.



Добавим, Огбонна выходил в стартовом составе на все 11 матчей "Вест Хэма" в этом сезоне Премьер-Лиги. В отсутствие Анджело главному тренеру Дэвиду Мойесу придется довериться Крейгу Доусону или Иссе Диопу.