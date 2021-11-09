Погба возвращается в "Юнайтед" с травмой

Полузащитник Поль Погба досрочно возвращается в "Манчестер Юнайтед" из расположения сборной Франции по причине травмы бедра.

Напомним, 28-летний Погба повредил свое бедро во время легкой тренировки французов в Клерфонтене накануне вечером.



А сегодня утром стало известно, что Поль точно не примет участия в отборочных матчах к ЧМ-2022 против сборных Казахстана и Финляндии. Вместо этого экс-игрок "Ювентуса" возвращается в Манчестер на лечение.



Добавим, Погба в любом случае пропустит ближайший матч "Юнайтед" — выезд к "Брайтону" 20 ноября. Дело в том, что Поль все еще отбывает дисквалификацию за свое удаление в матче с "Ливерпулем".