Вудворд обсуждает новую роль в "Юнайтед"
Эд Вудворд ведет переговоры о роли консультанта "Манчестер Юнайтед" после своего ухода с поста вице-президента.
Напомним, "Юнайтед" анонсировал расставание с Вудвордом в апреле, одновременно со своим выходом из скандального проекта Европейской Суперлиги.
Ожидается, что Эд покинет свой пост, который он занимает восемь лет, в конце следующего месяца, однако он может остаться в зарплатной ведомости клуба.
Как сообщает Daily Mail, владельцы "красных дьяволов" Глэйзеры ценят опыт Вудворда и хотят сохранить возможность обращаться к Эду за консультациями.
Что касается преемника Вудворда, то им, вероятно, станет Ричард Арнольд, который сейчас трудится на "Олд Траффорд" управляющим директором.
09.11.2021 12:00
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У этого парня с детства, наверняка, особая ненависть к Юнайтед. Поработал на славу.
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Что он будет консультировать? Как проебать 1 млрд на трансферы и не получить ни нормального состава ни даже рисунка игры?
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