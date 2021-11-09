Вудворд обсуждает новую роль в "Юнайтед"

Эд Вудворд ведет переговоры о роли консультанта "Манчестер Юнайтед" после своего ухода с поста вице-президента.

Напомним, "Юнайтед" анонсировал расставание с Вудвордом в апреле, одновременно со своим выходом из скандального проекта Европейской Суперлиги.



Ожидается, что Эд покинет свой пост, который он занимает восемь лет, в конце следующего месяца, однако он может остаться в зарплатной ведомости клуба.



Как сообщает Daily Mail, владельцы "красных дьяволов" Глэйзеры ценят опыт Вудворда и хотят сохранить возможность обращаться к Эду за консультациями.



Что касается преемника Вудворда, то им, вероятно, станет Ричард Арнольд, который сейчас трудится на "Олд Траффорд" управляющим директором.