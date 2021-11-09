Вудворд обсуждает новую роль в "Юнайтед"

Эд Вудворд Эд Вудворд ведет переговоры о роли консультанта "Манчестер Юнайтед" после своего ухода с поста вице-президента.

Напомним, "Юнайтед" анонсировал расставание с Вудвордом в апреле, одновременно со своим выходом из скандального проекта Европейской Суперлиги.

Ожидается, что Эд покинет свой пост, который он занимает восемь лет, в конце следующего месяца, однако он может остаться в зарплатной ведомости клуба.

Как сообщает Daily Mail, владельцы "красных дьяволов" Глэйзеры ценят опыт Вудворда и хотят сохранить возможность обращаться к Эду за консультациями.

Что касается преемника Вудворда, то им, вероятно, станет Ричард Арнольд, который сейчас трудится на "Олд Траффорд" управляющим директором.


Метки Вудворд, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 09.11.2021 13:45 # vyrentz
    У этого парня с детства, наверняка, особая ненависть к Юнайтед. Поработал на славу.

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  2. portsmouth08 09.11.2021 12:31 # portsmouth08
    Что он будет консультировать? Как проебать 1 млрд на трансферы и не получить ни нормального состава ни даже рисунка игры?

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