Фердинанд считает, что Сульшеру пора уйти

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что Оле Гуннару Сульшеру пора покинуть должность главного тренера "красных дьяволов".

Проиграв два последних домашних матча в Премьер-Лиге "Ливерпулю" и "Манчестер Сити" с общим счетом 0:7, Сульшер оказался под колоссальным давлением.



И хотя ранее Фердинанд, автор знаменитый фразы "Оле у руля", выступал в поддержку Сульшера, теперь Рио изменил свое отношение насчет бывшего партнера по команде.



"Самое важное для меня в том, что я не вижу у них философии, не вижу индивидуальности".



"Когда мою команду обыгрывают, это нормально. Это случается. Но я хочу видеть, чтобы они показали, что из себя представляют. А что они из себя представляют?"



"Оле сделал то, ради чего его приглашали. Он снова дал фанатам надежду. Фанаты хотят возвращаться и снова смотреть матчи команды. Это его заслуга. В этом отношении он проделал отличную работу".



"Но сможет ли он привести нас к трофеям? Выиграет ли он для нас Лигу Чемпионов? Этот футбольный клуб будет жить и дышать дольше любого отдельного человека, и интересы клуба превыше всего".



"Просто у меня есть ощущение, что для нас настало время передать бразды правления кому-нибудь другому, и я чувствую, что сейчас Оле ушел бы с высоко поднятой головой", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.